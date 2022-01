V torek rekordnih 7420 okužb, pozitivnih kar polovica testov

09.35 V torek potrdili rekordnih 7420 okužb, pozitivnih polovica testov

Ob 14.814 PCR-testih so včeraj potrdili 7420 okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 50,1-odstoten. Poleg tega so opravili še 84.322 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 45.459 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 2142, sedemdnevno povprečje pa 4367.

08.36 Študija: Covid-19 izgubi 90-odstotno sposobnost okužbe v nekaj minutah na zraku

Ugotovitve nove študije, ki jo povzema Guardian, poudarjajo pomen prenosa covida-19 na kratke razdalje. Koronavirus izgubi 90 odstotkov svoje sposobnosti, da nas okuži v 20 minutah po prenosu v zrak – večina izgube se zgodi v prvih petih minutah, kažejo prve svetovne simulacije, kako virus preživi v izdihanem zraku. Ugotovitve znova poudarjajo pomen prenosa covida na kratke razdalje, pri čemer sta fizična distanca in nošenje maske verjetno najučinkovitejši sredstvi za preprečevanje okužbe. Prezračevanje, čeprav se še vedno izplača, bo imelo verjetno manjši vpliv. »Ljudje so se osredotočili na slabo prezračene prostore in razmišljali o prenosu po zraku čez metre ali čez sobo. Ne rečem, da se to ne zgodi, vendar menim, da je še vedno največje tveganje za izpostavljenost, ko ste z nekom blizu,« je dejal profesor Jonathan Reid, direktor raziskovalnega centra za aerosol Univerze v Bristolu in glavni avtor študije. »Ko se oddaljite, se aerosol ne le razredči, ampak je tudi v njem manj kužnega virusa, ker je virus izgubil infektivnost oziroma kužnost.«

FOTO: Stringer/Reuters

07.40 Quebec z davkom za necepljene

Quebec, druga najbolj naseljena provinca Kanade, je objavila načrte za uvedbo tako imenovanega zdravstvenega davka za prebivalce, ki zavrnejo cepljenje proti covidu-19 iz nemedicinskih razlogov. Premier François Legault je v torek, tako Guardian, napovedal nov ukrep oziroma prispevek za necepljene in dodal, da bo začel veljati v prihodnjih nekaj tednih. V provinci je namreč bilo 62 novih smrtnih žrtev zaradi covida-19, skupno je tako v Quebecu umrlo 12.028 ljudi, kar je največ v celotni Kanadi. »Vsem odraslim, ki se ne želijo cepiti, bomo zaračunali zdravstveni prispevek,« je dejal. »Tisti, ki nočejo dobiti cepiva, prinašajo finančno breme bolnišničnemu osebju in prebivalcem Quebeca. Deset odstotkov prebivalstva ne more obremeniti preostalih 90 odstotkov.«

FOTO: Mayela Lopez/Reuters

07.26 Vsak sedmi bi lahko bil še vedno kužen po petdnevni izolaciji

Eden od sedmih ljudi, pri katerih je bil test na covid-19 pozitiven, bi bil lahko še vedno kužen oziroma bi bolezen prenašal naprej, če bi prekinil izolacijo, potem ko je po petih dneh ponovno prejel negativni rezultat, kažejo novi podatki, ki jih je objavil Guardian. Ljudem po Združenem kraljestvu je sicer zdaj dovoljeno, da zapustijo samoizolacijo sedmi dan, pod pogojem, da so v zadnjih 24 urah imeli dva negativna testa in nimajo vročine. Vendar je britanski premier nakazal, da se zavzema za nadaljnje skrajšanje časa karantene na pet dni, če bo to podprto z znanstvenimi dokazi. Strokovnjaki opozarjajo, da je trenutno malo podatkov, ki bi to podprli. Glede na delo, ki ga je predhodno objavila Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA), je delež ljudi, o katerih ocenjujejo, da ostanejo nalezljivi pet dni po pojavu simptomov covida ali pozitivnem testu covida, 31 odstotkov. Majhna japonska študija je podobno predlagala, da znaten delež okuženih z različico omikron ostane kužen po petih dneh.

07.00 Poživitveni odmerki niso rešitev za nove različice, treba je razviti nova cepiva

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so opozorili, da poživitveni odmerki prvotnih cepiv proti covidu-19 niso uspešna strategija proti nastajajočim različicam, poroča Guardian. Tehnična svetovalna skupina WHO za sestavo cepiva proti covidu-19 je dejala, da strategija cepljenja, ki temelji na ponavljajočih se poživitvenih odmerkih prvotne sestave cepiva verjetno ne bo primerna ali trajnostna.

Poudarili so, da potrebujemo oziroma je razviti razviti cepiva, ki imajo velik vpliv na preprečevanje okužb in prenosa ter preprečevanje hudih bolezni in smrti. Dejali so, da je morda treba obstoječa cepiva posodobiti in ciljati na nove različice, kakršna je omikron. Pri tem so pozvali k razvoju novih cepiv, ki ne le ščitijo ljudi, ki zbolijo za covidom, pred resnim oziroma hujšim potekom bolezni, ampak tudi v prvi vrsti preprečijo, da bi se ljudje sploh okužili. Predlagali so, da se razvijajo cepiva, »ki izzovejo široke, močne in dolgotrajne imunske odzive, da bi s tem zmanjšali potrebo po več zaporednih obnovitvenih odmerkih«. Dokler ne bodo razvita nova cepiva, »bo treba posodobiti sestavo trenutnih cepiv«. Po podatkih WHO trenutno po svetu dela na 331 kandidatnih cepivih, še povzema Guardian.