Računalniška napaka ohromila nemška letališča

Nemška zvezna policija na letališčih se sooča s tehničnimi težavami, zaradi česar nastajajo zastoji pri kontroli potnih listov. Policisti potne liste in vizume tistih potnikov, ki so v državo prileteli iz držav izven schengenskega območja trenutno preverjajo ročno, zaradi česar prihaja do dolgih vrst, so potrdili na policiji.

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, je prišlo do napake na računalniškem sistemu.

Potniki, ki so prileteli iz schengenskih držav, imajo manj težav, saj so podvrženi le naključnim kontrolam potnih listov, medtem ko je težava večja pri tistih, ki so prileteli iz držav izven območja.

Težava je ohromila promet na vseh večjih nemških letališčih, pristojni pa napako pospešeno odpravljajo.