Razdruževanje olimpijskih krogov

V nadaljevanju preberite:

Ko so se prejšnjo soboto (23. septembra) v vzhodnem mestu Hangzhouju začele 19. azijske igre, ki imajo v svojem uradnem nazivu kot leto, v katerem potekajo, še vedno vpisano 2022, bi morala biti to proslava konca pandemije covida-19. Gre namreč za prvi športni dogodek pod olimpijskimi krogi, ki poteka brez slehernih epidemioloških restrikcij.

Čeprav je bila za eno leto prestavljena, je bila to v resnici tista prava slovesnost. Veličastna v vseh pogledih, polna elegantnega kiča z znamenji starodavne civilizacije in čudovitimi učinki umetne inteligence, drago in razkošno prikazovanje moči, razprostrte prek velike celine, na kateri se pravkar odloča ne le o vsebini, temveč tudi o smeri prihodnjega stoletja. To je bila slika Kitajske, ki ni dala z ničimer slutiti, da je ta država v krizi.