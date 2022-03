Raziskovalni laboratoriji za Kijev, vojaški objekti za Moskvo

V nadaljevanju preberite:

Današnje zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov na temo »bioloških groženj« v Ukrajini, ki ga je sklicala Rusija, je minilo v znamenju že večkrat slišanih, a še vedno nedokazanih navedb o obstoju ukrajinskega programa za razvoj biološkega orožja. Te so del vse intenzivnejše informacijske vojne med Zahodom in Rusijo. Zahodne države so se do zdaj uspešno postavljale po robu poskusom Rusije, da bi prevzela nadzor nad upovedovanjem vojne v Ukrajini oziroma vzrokov zanjo, toda stopnjevanje ruskih obtožb kaže, da Moskva nad tem očitno še vedno ni obupala.