Razraščanje afere Signalgate

O že razvpitem pogovoru na portalu Signal pred nedavnim ameriškim napadom na jemenske Hutijevce, na katerega je svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Mike Waltz ​poleg najvišjih predstavnikov ZDA po pomoti vključil tudi urednika revije Atlantic, so uradni udeleženci zatrjevali, da ni vseboval nobenih vojaških skrivnosti. Jeffrey Goldberg je zdaj objavil celoten pogovor s časi in načini napada in administracija republikanskega predsednika Donalda Trumpa se je znašla v prvi večji krizi.

»Signalgate«, kot so že poimenovali afero, je za predsednika Trumpa vsaj uradno le poskus motenja dela njegove administracije. Goldberga je označil za sluzavca ter reviji Atlantic napovedal skorajšnji konec. Ocenil je, da ga je z nekom drugim – domnevno s trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom, ki ga z Jeffreyem Goldbergom družijo inicialke - zamenjal pomočnik svetovalca za nacionalno varnost. Sam pa Miku Waltzu še naprej stoji ob strani. Pogovor po njegovem prepričanju ni imel nobenega vpliva na uspešno vojaško akcijo, o kateri so zaveznike obvestili že prej.

Predsednikov svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz se mora zagovarjati zaradi povabila uredniku Atlantica. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

Kritike pa še naprej hočejo vedeti, kako se je lahko sedanji administraciji sovražni novinar znašel v strogo zaupni skupini s podpredsednikom J.D.Vanceom, obrambnim ministrom Petom Hegsethom, direktorico obveščevalne skupnosti Tulsi Gabbard in direktorjem Cie Johnom Ratcliffom. Jeffrey Goldberg je Trumpa obtoževal označevanja vojakov za zgube in neonacistov za dobre ljudi, kar je republikanski predsednik odločno zanikal. Za nameček je bil med najglasnejšimi zagovorniki iraškega orožja za množično uničevanje, zaradi katerega je predsednik George W. Bush napadel državo predsednika Sadama Huseina. Tudi te obtožbe se niso izkazale za resnične.

S Signalgate se že intenzivno ukvarjajo republikanski politični in varnostni vrhovi, velik del ameriške javnosti pa v aferividi zaskrbljujočo nesposobnost. »Vreme je ugodno, s centcom-om sem ravno potrdil, da začnemo z misijo,« je obrambni minister o dogovarjanjih z vojaškim poveljstvom na območju obvestil visoke državne uradnike in nezaželeno pričo. Sledijo natančni časi in načini napada od raket do brezpilotnih letal na jemenske Hutijevce, ki vse od napada palestinskega Hamasa na Izrael obstreljujejo zahodne trgovske ladje v Rdečem morju. Res pa v pogovoru niso omenjali lokacij napada.

Podpredsednika J.D. Vancea moti, da mora ameriška vojska spet enkrat reševati Evropo. Foto: Jeff Kowalsky/Afp

Obrambni minister in drugi raje poudarjajo, da je bila vojaška akcija zelo uspešna in tudi neodvisni strokovnjaki ocenjujejo, da so Hutijevci doživeli resen udarec. Podrobnosti o napadu pa niso vse sporne točke, ki jih je razkril Goldberg. Po mnenju podpredsednika J.D. Vancea so se spet lotili reševanja Evrope, ki po njegovih ocenah čez Rdeče morje in Sueški kanal prepelje štirideset odstotkov svoje trgovine, ZDA le nekaj odstotkov. Obrambni minister je soglašal, Vance pa je celo domneval, da se predsednik Trump ne zaveda dobro tega dejstva.

Hutijevci obstreljujejo tudi Izrael in veljajo za še eno marioneto iranskih ajatol, zato obračunavanje z njimi sodi v širši kontekst Trumpove bližnjevzhodne politike. Evropa pa bi se vendarle morala tudi tu zamisliti zaradi nepripravljenosti sedanje ameriške administracije za zaščito njenih interesov.

Demokratski predstavnik Raja Krishnamoorthi s prstom kaže na sporočila obrambnega ministra Peta Hegsetha. Foto: Kayla Bartkowski Getty Images Via Afp

Če bodo domači Trumpovi nasprotniki dosegli svoje, se republikanski predsednik še lep čas ne bo rešil afere Signalgate. Skupina American Oversight je proti udeležencev spornega pogovora že vložila tožbo – na zveznem sodišču v prestolnici Washington. Tam deluje sodnik James Boasberg, ki od Trumpa zahteva vrnitev izgnanih članov venezuelskega kartela Tren de Aragua, označenega za teroristično združbo.