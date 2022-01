Rdeča nit Pariza za suvereno Evropo

V nadaljevanju preberite:

Francija ob obisku kolegija evropske komisija slovesno začenja polletno vodenje sveta EU. doseči premike na glavnih strateških področjih, kjer je bila stara celina doslej preveč obotavljiva. Tako bo rdeča nit predsedovanja na vsakem področju sledenje imperativu suverene Evrope. Tudi na gospodarskem in trgovinskem področju bi po prepričanju Pariza morala delovati bolj samozavestno. Glede Rusije in Ukrajina EU ne bi smela le spremljati pogovorov Washingtona in Moskve.