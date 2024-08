Reševalci iščejo zadnje truplo žrtev brodoloma pri Palermu

Reševalci iščejo zadnje, šesto truplo v morju pri Palermu, potem ko je tam v ponedeljek potonila jahta z 22 ljudmi na krovu. Peto truplo so našli v sredo in ga davi spravili na kopno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Identiteta ljudi, katerih trupla so v sredo in danes potegnili iz potopljene ladje, uradno še ni znana. Reševalci so najprej našli dve trupli, kmalu zatem pa še dve. Pozneje so v razbitinah ladje Bayesian našli tudi peto truplo, ki so ga danes prepeljali na obalo. Reševalna akcija se nadaljuje z iskanjem trupla šestega pogrešanega.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Tragediji bi se lahko izognili

Vodja podjetja, ki je izdelalo plovilo, je danes za italijanski časnik Corriere della Sera izjavil, da bi se tragediji lahko izognili. »Potek dogodkov govori o dolgem nizu napak,« je dejal Giovanni Costantino, vodja podjetij Italian Sea Group in Perini Navi, proizvajalca prestižne jahte.

Costantino je povedal, da je bilo slabo vreme napovedano, zato bi se morali potniki zbrati na zbirnem mestu, zapreti bi morali tudi vsa vrata in lopute na ladji.

FOTO: Louiza Vradi/Reuters

Na posnetku varnostne kamere z obale se namreč vidi, da so luči na jamboru ugasnile, kar po Costantinovih besedah kaže na kratki stik po tem, ko je v plovilo vdrla voda.

Med šesterico pogrešanih so sicer 59-letni britanski tehnološki mogotec Mike Lynch, njegova 18-letna hči Hannah, vodja banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in njegova žena Judy ter odvetnik britanske odvetniške pisarne Clifford Chance Chris Morvillo in njegova žena Neda.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Luksuzna 56-metrska jahta Bayesian je potonila v ponedeljek zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella pri Palermu zajela vodna tromba. Na krovu je bilo v času nesreče 22 ljudi, 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi, eno truplo so našli že v ponedeljek, omenjena šesterica pa je bila pogrešana.