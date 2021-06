Resne skrbi, da bo delta pokvarila poletje

V EU je vsaj en odmerek prejelo 57,9 odstotka odraslih, polno cepljenih je 34,9. V Sloveniji sta deleža 45,9 in 34,4.



Kako preprečiti četrti val?

Čeprav naj bi bil 1. julija veliki dan, ko bo digitalno covidno potrdilo lahko precej olajšalo potovanja znotraj EU, zaradi hitrega širjenja različice delta kaže, da bodo države članice spet začele bolj ali manj (ne)usklajeno sprejemati svoje ukrepe.Tako bo Nemčija od torka Portugalsko obravnavala kot območje s posebno visokim tveganjem okužbe s široko pojavnostjo različice virusa sars-cov-2 in omejitvami, od testov do karantene, za potnike, ki prihajajo od tam. EU je pred dvema tednoma sicer sprejela posodobljena priporočila o omejitvah, s katerimi želijo uskladiti odzivanje in ukrepanje. Ves čas pandemije namreč države članice med zaostrovanjem solirajo in na stari celini ustvarjajo nepregleden sistem različnih, že tako hitro spreminjajočih se pravil.Eno od priporočil je, da od imetnikov digitalnih potrdilu o covidu-19 ne bi smeli zahtevati testiranja, odhoda v karanteno ali samoizolacije, če so polno cepljeni s cepivom, ki ga je odobrila Ema, in če je od polnega cepljenja preteklo vsaj 14 dni. Če bi se epidemiološke razmere v regiji hitro poslabšale, zlasti zaradi velike razširjenosti skrb ali pozornost vzbujajočih različic, pa bi države članice lahko sprožile zasilno zavoro. Na tej podlagi bi morale od cepljenih in tistih s preboleno boleznijo zahtevati testiranje ali pa tudi odhod v karanteno ali samoizolacijo.Že na vrhu EU konec tedna je bilo slišati številna svarila glede širjenja različic. Nemška kanclerka Angela Merkel je opozarjala, da zaradi širjenja delte v nekaterih državah članicah in tudi večje pogostnosti v Nemčiji »žal ne morem reči, da se približujemo koncu pandemije«. Zato je bilo veliko pozivov k nadaljevanju zagona pri cepljenju, testiranju, maskam v zaprtih prostorih. »Moramo poskusiti vse, da preprečimo četrti val,« je prepričana Merklova.»Cepiti, cepiti, cepiti,« je glavno vodilo predstavila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Znotraj EU se pojavljajo kritike držav, kot je Grčija, ki vabijo turiste iz tretjih držav, v katerih se hitro širi različica delta ali kjer so uporabljali cepiva, ki v EU (še) niso odobrena. Glede tega na ravni EU še ni usklajenega delovanja. Tudi Portugalska je bila prejšnji teden tarča kritik, ker je pred mesecem dni odprla vrata britanskim turistom kljub pogosti različici delta na Otoku. Portugalska ima najvišjo incidenco okužb v EU, v štirinajstih dneh 124 primerov na 100.000 prebivalcev.V Lizboni, ki je že drugi konec tedna pod strožjim zaprtjem, gre pri treh četrtinah okužb za različico delta. Po oceni evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) naj bi bila konca avgusta odgovorna za 90 odstotkov okužb v EU. »Za necepljene in le delno cepljene je različica delta prava grožnja,« je za Welt poudarila evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides in pozvala države članice, da podvojijo prizadevanja za cepljenje.