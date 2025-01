Roman Ambramovič obtožen davčne utaje na podlagi zaupnih dokumentov

Zaupni ciprski dokumenti kažejo na prevaro, ki je Romanu Abramoviču pomagala pri davčni utaji v vrednosti več deset milijonov evrov. Preiskavo so izvedli medijske hiše Guardian, BBC, urad za raziskovalno novinarstvo Bureau of Investigative Journalism in njihovi mednarodni partnerji Der Spiegel in ZDF.

Ruski oligarh je bil vselej znan po velikodušnosti, še posebej ko je na svoji 162-metrski jahti gostil in zabaval razne slavne osebnosti. Takrat največja luksuzna jahta je bila zavarovana za kar 390 milijonov evrov, na krovu pa so se zvezdniki lahko ohladili v bazenih, sprostili v masažni kadi in si ogledali film v domačem kinu, preden so zaplesali v klubu v podpalubju.

Abramovičeva luksuzna jahta Eclipse v turškem pristanišču Marmaris FOTO: Yoruk Isik/Reuters

Na krovu jahte je bil tudi zasebni koncert skupine Red Hot Chilli Peppers, za katerega je Abramovič odštel milijon evrov. Med udeleženci sta bila medijski mogotec Rupert Murdoch in filmski producent Harvey Weinstein, ki služi 23-letno zaporno kazen zaradi spolnih zločinov.

Abramovič obtožbe zanika

Dokumenti »Cyprus Confidential« razkrivajo številne ciprske finančne operacije, ki so omogočale izogibanje mednarodnim sankcijam in uresničevanje ruskih ciljev. Raziskava omenjenih medijskih hiš nakazuje, da je šlo pri Abramovičevih dogovorih najverjetneje za namerno davčno utajo.

Abramovič naj bi svoje jahte dajal v najem za turistične namene prek podjetij, ustanovljenih v tujini, a ciprski dokumenti pričajo, da jih je imel za lastno rabo in se s prevaro s podjetji izognil plačevanju davkov na dodano vrednost (DDV). Njegovi odvetniki trdijo, da je ruski oligarh vedno ravnal v skladu s strokovnim nasvetom davčnih strokovnjakov in da zanika vpletenost ali vedenje o kakršnikoli davčni utaji, piše Guardian.

Holloway: Želimo se izogniti davkom

Kljub temu dokumenti razkrivajo, da so že leta 2005 v Abramovičevem podjetju Blue Ocean skovali načrt, kako se bodo izognili davku na dodano vrednost. Direktor podjetja Jonathan Holloway, strokovnjak za upravljanje jaht, je ožjim sodelavcem poslal obvestilo, v katerem je zapisal: »Želimo se izogniti DDV na kupno ceno jaht in, kjer je to mogoče, plačevanju DDV na dobrine in storitve na jahti.« V dokaznem gradivu je tudi veliko elektronskih sporočil, v katerih ožji člani Abramovičeve ekipe razpravljajo o davčni utaji in o tem, kako se izogniti inšpekciji, še navaja Guardian.

Če so jahte zares namenjene prevažanju potnikov in križarjenju, se je na ta način zakonito mogoče izogniti plačevanju davkov na dodano vrednost. Ciprski dokumenti pričajo, da se urniki domnevnih turističnih potovanj, ki so bili zabeleženi v Abramovičevih podjetjih, ne ujemajo z dejanskim urnikom in lokacijami uporabe luksuznih jaht.

Rita de la Feria, profesorica davčnega prava na Univerzi v Leedsu, glede na dokaze meni, da gre v Abramovičevem primeru za namerno izogibanje plačevanju davkov na dodano vrednost, torej za davčno utajo, piše Guardian.

Tržaške oblasti so Blue Ocean že leta 2015 obtožile davčne utaje v vrednosti 500.000 evrov. FOTO: Francesco de Marco/Shutterstock

Kljub prefinjenosti izvedbe prevare s tujimi podjetji so italijanske in ciprske oblasti že dolgo časa dvomile o verodostojnosti Abramovičeve mreže luksuznih jaht, ki naj bi jih uporabljal v turistične namene. Leta 2015 so tržaške oblasti proti Blue Ocean sprožile postopek na podlagi pol milijona vrednega dolga v obliki davka na dodano vrednost, ki ga podjetje ni plačalo, ko je napolnilo rezervoarje goriva treh jaht. Obtožbe so ovrgli, ko je Abramovič zatrdil, da so jahte namenjene turistični dejavnosti.

Leta 2012 je enak postopek sprožil tudi Ciper, od Abramoviča pa so terjali kar 14 milijonov evrov neporavnanih davkov na dodano vrednost, na podlagi pomanjkanja dokazov o turistični dejavnosti jaht. Družba Blue Ocean je obtožbe zanikala, pravno bitko pa so izgubili marca 2024, ko je ciprsko vrhovno sodišče zavrnilo njihovo pritožbo. Podjetje je istega leta razpadlo, Abramovičevi odvetniki pa niso želeli odgovoriti na vprašanje, ali je poravnalo štirinajstmilijonski dolg do Cipra.