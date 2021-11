Rudarji premieru zapeli podoknico

V nadaljevanju preberite:

Rudarji sedmih premogovnikov v Bosni in Hercegovini, ki so se po dveh dneh stavke pod stavbo vlade Federacije BiH razšli, dela nočejo nadaljevati, dokler ne bodo izpolnili njihovih zahtev. Termoelektrarna Tuzla, največja v državi, je ostala brez zalog premoga ter napovedala okrnjene dobave električne in toplotne energije.