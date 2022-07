Rusi menda slabo ravnajo z deset tisoči Ukrajincev v filtracijskih centrih

11.00 OVSE izrazila zaskrbljenost glede ruskih filtracijskih centrov

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je danes objavila poročilo, v katerem je izrazila resno zaskrbljenost zaradi domnevnega slabega ravnanja z več deset tisoč Ukrajinci, ki naj bi bili pridržani v filtracijskih centrih, ki jih je v Ukrajini vzpostavila Rusija. Mnogi preprosto izginejo, nekateri pa so deportirani v Rusijo.

Obstajajo poročila, ki nakazujejo, da so ljudje v takšnih centrih podvrženi agresivnim zaslišanjem in ponižujočim telesnim preiskavam, je zapisano v 115-stranskem poročilu OVSE.

Poročilo opozarja, da tisti, za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovali z ukrajinskimi oblastmi, pogosto preprosto izginejo, nekateri pa naj bi bili premeščeni na ozemlja pod ruskim nadzorom, kjer so pridržani ali celo umorjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Kijeva in humanitarnih organizacij je bilo v te centre v separatistični regiji Doneck na vzhodu Ukrajine pripeljanih več deset tisoč civilistov, ki jih nato deportirajo v Rusijo. Tam zabeležijo njihove osebne podatke, jim odvzamejo prstne odtise in kopirajo njihove osebne izkaznice. Po besedah ukrajinskega veleposlanika pri OVSE Jevgenija Cimbaljuka je na ozemljih, ki jih zaseda Rusija, približno 20 takšnih objektov.

Prav tako poročilo navaja, da so bili med spopadi večkrat dokumentirani ciljno usmerjeni poboji, posilstva, ugrabitve in množične deportacije civilistov. Poročilo temelji na misiji treh strokovnjakov, ki jih je imenovala OVSE in so od 1. aprila do 25. junija spremljali vojno v Ukrajini. To je bila druga tovrstna misija OVSE, prva pa je pokrivala obdobje od začetka invazije 24. februarja do 1. aprila.

Obe misiji sta opazili hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, zlasti v mestih Buča in Irpin, in ob tem opozorili, da znaki mučenja in slabega ravnanja na truplih ubitih civilistov prav tako kažejo na neupoštevanje načel človečnosti.

10.00 Ukrajina lobira pri ZDA za rakete daljšega dosega

Ukrajinska vlada si prizadeva, da bi ji ZDA dobavile rakete daljšega dosega za raketne sisteme Himars, je v sredo potrdil član parlamentarnega odbora za obrambo Fedir Venislavski. Trenutno ima Kijev za raketni sistem Himars na voljo zgolj rakete z dometom 70 kilometrov, čeprav so na voljo tudi izstrelki z dometom med 300 in 500 kilometrov.

V Donbasu. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Poziv k dobavi raket daljšega dosega je pomemben, saj bi se s tem v dosegu ukrajinskih sil znašel tudi krimski most, ki povezuje celinsko Rusijo s priključenim ukrajinskim polotokom Krim. Most je namreč od frontne črte oddaljen približno 260 kilometrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je govorice o načrtih ukrajinske vojske, da bi napadli most na Krim, ki ga je zgradila Rusija, označil za »teror«, vendar je pri tem poudaril tudi, da je most pred takšnimi napadi dovolj zaščiten.

Povpraševanje po raketah daljšega dosega je povzročilo zaskrbljenost tudi v ZDA, saj se bojijo, da bi ukrajinske sile lahko uporabile ameriško orožje za napade na cilje na ruskem ozemlju, kar pa bi lahko povzročilo nadaljnje zaostrovanje konflikta.

Spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami se medtem nadaljujejo. Ruske sile so po sredinem obstreljevanju tudi danes napadle več objektov v južnem mestu Mikolajiv, je prek aplikacije Telegram sporočil župan Oleksandr Senkevič. Dodal je, da na terenu že posredujejo reševalne ekipe.

V regiji Donbas na vzhodu Ukrajine so ruski izstrelki zadeli industrijsko cono v mestu Kramatorsk, v nekaterih delih mesta pa je bila prekinjena oskrba z električno energijo, je na družbenem omrežju Facebook zapisal tamkajšnji župan Oleksandr Hončarenko.

Ruski mediji so po navedbah Reutersa poročali tudi, da so ukrajinske oborožene sile izvedle nov zračni napad na strateško pomembnem območju regije Herson na jugu države, ki je v rokah Rusije in jo Kijev želi ponovno zavzeti. Informacij s terena sicer ni mogoče neodvisno preveriti.