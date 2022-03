Rusi zavzeli pristaniško mesto Herson, močne eksplozije v Kijevu

Glavni poudarki Ukrajinska stran potrdila zavzetje Hersona.

06.55 Ukrajinske oblasti potrdile, da so Rusi zavzeli Herson, prvo večje ukrajinsko mesto

Po tem, ko so se včeraj pojavljale različne informacije glede zavzetja Hersona (ruska vojska je trdila, da je mesto zavzela, ukrajinska stran je to zanikala), so prevzem tega pristaniščega mesta na jugu države, ki se je zgodil v sredo zvečer, potrdile tudi lokalne ukrajinske oblasti. Gre za prve večje mesto, ki so ga od začetka invazije pred tednom dni zavzeli Rusi. Ti obenem nadaljujejo napade tudi na nekatera druga mesta. »Ruski okupatorji so v vseh delih mesta in so zelo nevarni,« je pozno v sredo prek telegrama sporočil vodja regionalne uprave Genadij Lahuta. Župan Hersona Igor Kolihajev je dejal, da so ruske enote vdrle v poslopje mestnih oblasti in uvedle nekatere omejitve, vključno z nočno prepovedjo gibanja. Župan je ruske vojake po lastnih besedah pozval, naj ne streljajo civilistov, prebivalce mesta pa, naj upoštevajo pogoje, ki so jih postavile ruske sile. S tem naj bi med drugim omogočili, da bo »še naprej plapolala ukrajinska zastava«. Dodal je, da niso imeli orožja in niso bili napadalni

Satelitski posnetek, ki ga je objavil Maxar Technologies, prikazuje uničena vojaška vozila v stanovanjskem območju in uničene domove na ulici Vokzalna v Buči v zahodnem Kijevu. FOTO: AFP

Herson je strateško zelo pomembno mesto in zavzetje bi ruskim silam lahko močno olajšalo prodiranje v notranjost Ukrajine ter vzdolž obale v smeri zahoda proti Odesi. Hkrati nadzor nad Hersonom pomeni nadzor nad oskrbovalnimi potmi za ukrajinsko vojsko. Pred tem so Ruski vojaki že zavzeli še eno pristaniško mesto, Berdjansk ob Azovskem morju, bližnji Mariupol pa zaenkrat po navedbah lokalnih oblasti še odbija silovite ruske napade. Ruske sile silovito napadajo tudi Harkov, obenem pa so ponoči poročali o več novih eksplozijah v Kijevu.

01.10 Zelenski: Ukrajinci preprečili zahrbtne načrte Rusije

Ukrajinci so preprečili »zahrbtne in sovražne« načrte Rusije, je v nočnem videonagovoru povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Svoje sodržavljane je označil za junake, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Mi smo narod, ki je sovražnikove načrte uničil v enem tednu. Načrti, ki so jih pisali več let: zahrbtni, polni sovraštva do naše države, naših ljudi,« je Zelenski povedal v videu, objavljenem na družbenem omrežju telegram. Dodal je, da »iskreno občuduje junaške prebivalce« mest, ki so se uprli ruskim silam. Zatrdil je, da je ruska stran v svoji invaziji na Ukrajino, ki se je začela pred tednom dni, izgubila skoraj 9000 vojakov. Ruski podatki se od teh razlikujejo, a ne ukrajinskih, ne ruskih podatkov ni mogoče neodvisno preveriti.

00.30 Teden dni po začetku ruske invazije predvideni nadaljnji pogovori med stranema

Teden dni po začetku ruske invazije na Ukrajino naj bi se v Belorusiji začel drugi krog pogovorov med ruskimi in ukrajinskimi pogajalci, in sicer v beloruski regiji Brest. Rusija je po prvem krogu pogovorov, ki preboja ni prinesel, ofenzivo v Ukrajini še okrepila in napovedala, da jo bo nadaljevala, dokler ne bodo doseženi njeni cilji. Glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski je v sredo napovedal, da bodo govorili tudi o prekinitvi ognja in potrebi po humanitarnem koridorju, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, ki sicer ne sodeluje na pogovorih, pa je dejal, da Kijev ne bo poslušal ruskih »ultimatov«. Bo pa svet ZN za človekove pravice bo medtem opravil nujno razpravo o ruski invaziji.

00.25 Notranji ministri EU o zaščiti beguncev iz Ukrajine

Notranji ministri EU bodo danes v Bruslju odločali o tem, ali naj unija v pomoč Ukrajini v vojni z Rusijo sploh prvič uporabi zakonodajo, ki beguncem zagotavlja takojšnjo začasno zaščito. Pravica do začasne zaščite vključuje dovoljenje za bivanje ter dostop do trga dela, nastanitve, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvene pomoči.