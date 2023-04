Bruselj pričakuje, da bo Kitajska naredila več za konec ruske agresije

V nadaljevanju preberite:

Predsednica evropske komisije je opozorila na vse tršo zunanjepolitično držo Pekinga in zagovarjala zmanjševanje tveganj v odnosih z njim, predvsem v strateških gospodarskih panogah. Tudi uporaba sile proti Tajvanu da ne bi bila sprejemljiva. Josep Borrell držo EU v kontekstu (ne)usklajenosti z ZDA do Kitajske že tako razlaga kot Sinatrovo ­doktrino z navezovanjem na pesem My Way. Jasno je, da »jastrebska« politika Washingtona ni vodilo za Bruselj, toda po drugi strani mnogi kritiki vidijo Macronove izjave kot vodo na kitajski mlin.