Rusija izvedla enega najhujših napadov na ukrajinsko energetsko omrežje

Ruska vojska je z današnjimi obsežnimi raketni napadi močno poškodovala elektrarne in omrežja v več regijah v Ukrajini. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so sestrelili 81 od več kot 90 raket. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je napad odgovor na sredino ukrajinsko izstrelitev raket atacms na rusko vojaško letališče.

»Energetski sektor po vsej Ukrajini je znova močno na udaru,« je dejal minister za energetiko German Galuščenko in zagotovil, da so sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi zmanjšali destruktivnost napada na energetski sektor v več ukrajinskih regijah.

V regiji Kijev se je aktivirala zračna obramba, o eksplozijah so poročali tudi iz regij Odesa, Vinica, Lvov, Ivano-Frankovsk in Čerkasi. Ruske sile so po navedbah ukrajinskih letalskih sil uporabile manevrirne rakete, balistične rakete in iz zraka izstreljene balistične rakete kinžal, poroča portal The Kyiv Independent.

Pred izstrelitvijo raket je Rusija v Ukrajino poslala tudi skoraj 200 brezpilotnih letal.

Ukrajinski energetski operater DTEK za obvladovanje pomanjkanja električne energije izvaja večurne prekinitve dobave elektrike. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

»To je bil eden največjih napadov na naše energetsko omrežje,« je na družbenem omrežju X zapisal tudi Zelenski. Kot je pojasnil, so 11 raket prestregla letala F-16, ki so jih Ukrajini dobavile zahodne zaveznice. Med raketami je bila tudi ena severnokorejska.

Pripravljenost tudi v poljski vojski

Obsežen raketni napad na ukrajinsko energetsko omrežje in skladišča goriva je odgovor na ukrajinski napad na letališče na jugu Rusije, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo na omrežju telegram. Po napadu so visoko pripravljenost razglasili tudi v poljski vojski, poroča AFP.

Od začetka leta so ruske sile po navedbah Kijeva izvedle 11 obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, ki jih označujejo kot poskus demoralizacije prebivalstva.

Ukrajinski energetski operater DTEK za obvladovanje pomanjkanja električne energije izvaja večurne prekinitve dobave elektrike. Danes so napovedali dodatne omejitve, poroča AFP.

»Rusija nas želi prikrajšati za energijo, zato ji moramo odvzeti sredstva izvajanja terorja,« je sporočil zunanji minister Andrij Sibiha. Kot je dejal, Ukrajina za obrambo potrebuje 20 sistemov zračne obrambe nasams, hawk ali iris-t.

Zadnji napad ruskih sil se je zgodil dan po tem, ko so iz Kremlja sporočili, da se bodo zagotovo odzvali na sredin ukrajinski napad z raketami atacms na rusko vojaško letališče Taganrog v obmejni regiji Rostov.