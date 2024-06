Rusija izvedla obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Rusija je minulo noč izvedla obsežne napade na energetsko infrastrukturo na zahodu in jugu Ukrajine, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Napadi so botrovali prekinitvam dobave elektrike. V medsebojnem obstreljevanju je bilo medtem v več regijah skupno ubitih najmanj devet ljudi na ukrajinski in štirje na ruski strani.

Ukrajinsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je bila v napadih poškodovana oprema v objektih elektrodistributerja Ukrenergo v Zaporožju in Lvovu. Dodalo je, da sta bila v Zaporožju ranjena dva zaposlena, ki so ju prepeljali v bolnišnico.

Ukrenergo je kasneje napovedal, da bo zaradi napadov danes med 14. uro (13. uro po srednjeevropskem času) in polnočjo (23. uro po srednjeevropskem času) po vsej Ukrajini prihajalo do prekinitev v oskrbi z električno energijo.

V napadih je Rusija po navedbah ukrajinskih letalskih sil uporabila taktične bombnike in drone. Zračna obramba naj bi sestrelila vseh 13 brezpilotnikov in 12 od skupno 16 manevrirnih raket, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinci naj bi se reševali tudi s sončnimi elektrarnami. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

Po podatkih ministrstva za energijo v Kijevu je bil to osmi obsežen ruski napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v zadnjih treh mesecih. Pred tem so o večjem napadu poročali v noči na četrtek, ko je bila poškodovana ena elektrarna, sedem ljudi pa je bilo ranjenih.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da so ruske sile izvedle napade, katerih cilj naj bi bili »ukrajinski energetski objekti, ki poganjajo proizvodnjo orožja«, in skladišče streliva, ki so ga ukrajinski vojski priskrbele zahodne zaveznice. Dodalo je, da so zadeli vse zastavljene cilje.

Uničena polovica zmogljivosti

Rusija je v več kot dveh letih vojne v Ukrajini z raketami in droni ohromila ukrajinske zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in prisilila Kijev, da uvede redukcije elektrike in uvozi zaloge iz Evropske unije.

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bila v ruskih napadih doslej uničena polovica ukrajinskih energetskih zmogljivosti. Zelenski je ta teden dejal, da morajo biti vse bolnišnice in šole v Ukrajini čim prej opremljene s solarnimi paneli. »Storili bomo vse, da se ruski poskusi izsiljevanja glede ogrevanja in elektrike ne bodo izšli,« je dejal v četrtek.

Medtem je bilo v ruskem obstreljevanju v regiji Doneck ubitih pet civilistov, je danes sporočil tamkajšnji ukrajinski guverner Vadim Filaškin. En civilist je bil po navedbah oblasti ubit tudi v regiji Zaporožje, v regiji Herson pa je bil v napadu z brezpilotnikom ubit policist.

Večerja ob svečah, ko zmanjka elektrike. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Tarča ruskega obstreljevanja je bila danes tudi vzhodna ukrajinska regija Harkov. »Po prvih podatkih reševalcev sta bili ubiti dve osebi,« je na omrežju Telegram zapisal guverner regije Oleg Sinegubov. Ranjenih je najmanj 15 ljudi.

Na ruski strani so zabeležili štiri smrtne žrtve ukrajinskih napadov. V mestu Doneck in bližnjem kraju Gorlivka so bili v napadu s kasetnim strelivom ubiti trije moški, je sporočil proruski guverner Donecka Denis Pušilin. Še en moški je bil ubit v ukrajinskem obstreljevanju ciljev v obmejni ruski regiji Belgorod, pa je sporočil tamkajšnji guverner Vjačeslav Gladkov.