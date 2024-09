Rusija menda v regiji Kursk ponovno zavzela dve vasi

Ruska vojska je v obmejni regiji Kursk, kamor so v začetku avgusta vdrle ukrajinske sile, ponovno zavzela vasi Uspenovka in Borki, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ukrajina je medtem Združene narode in Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) pozvala, naj se pridružita humanitarnim prizadevanjem v delih Kurska pod nadzorom Kijeva.

»Ukrajinskemu zunanjemu ministrstvu sem naročil, naj uradno povabi ZN in Mednarodni odbor Rdečega križa, da se pridružita humanitarnim prizadevanjem v regiji Kursk. Ukrajina je pripravljena olajšati njuno delo in dokazati, da spoštuje mednarodno humanitarno pravo,« je na družbenih omrežjih sporočil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Kijev si vse od vdora v Kursk trudi svojo ofenzivo predstaviti v drugačni luči kot rusko invazijo na Ukrajino. Moskva je sicer ostro obsodila ofenzivo v Kursku, zaradi katere so lokalne oblasti evakuirale okoli 150.000 civilistov. Prav tako je obsodila povabilo Kijeva ZN in ICRC.

»To je čista provokacija. Pričakujemo trezno oceno takšnih provokativnih izjav s strani ZN in ICRC,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva sicer trenutno gosti predsednico ICRC Mirjano Špoljarić Egger, ki se bo v torek sestala z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.