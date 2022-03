Glavni poudarki: Rusija napovedala prekinitev ognja v Mariupolju za evakuacijo civilistov.

07.52 Zelenski opozarja, da Rusija pripravlja veliko ofenzivo v Donbasu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija zbira svoje sile v vzhodni regiji Donbasa v pripravah na veliko ofenzivo, piše Guardian. Zelenski je v enem od svojih blagovnih televizijskih nagovorov z ulic Kijeva dejal, da je vsak umik ruskih vojakov iz regij okoli Kijeva in Černigova – kot je v torek izjavil Kremelj – posledica ukrajinskega odpora. Ob tem je dejal, da »vidijo, da se kopičijo ruske čete za nove napade v Donbadu in da se na to pripravljajo.« Ta ocena se je ujemala z drugo izjavo Rusije v torek, da je ta domnevno končala svoje operacije v Kijevu in se obrača na vzhodno območje Donbasa, ki je od leta 2014 dom dveh samoimenovanih proruskih separatističnih republik.

06.41 Prvi strateški dialog EU in ZDA o Rusiji posvečen vojni v Ukrajini

Predstavniki EU in ZDA so v sredo v Washingtonu opravili prvi strateški dialog o Rusiji, ki je bil posvečen strateškim ciljem in političnemu usklajevanju za končanje ruske agresije proti Ukrajini. Dialog sta vodila namestnica državnega sekretarja ZDA za politične zadeve Victoria Nuland in namestnik generalnega sekretarja službe za politične zadeve EU Enrique Mora, so sporočili iz State Departmenta. Strani sta v skupni izjavi pozdravili izjemno enotnost na nedavnem zasedanju Evropskega sveta, izrednem zasedanju voditeljev zveze Nato in srečanju voditeljev držav G7 v Bruslju. Obsodili sta barbarsko vojno Kremlja proti Ukrajini, pri čemer Rusiji pomaga Belorusija.

ZDA in EU pozivata k takojšnjemu prenehanju ruskih napadov na civiliste. Obljubljata spremljanje poročil o vojnih zločinih, informacije pa bosta delili z zavezniki, partnerji, mednarodnimi ustanovami in organizacijami ter uporabili vsa sredstva za kaznovanje odgovornih.

06.34 Ameriški obveščevalci menijo, da svetovalci Putina zavajajo glede poteka vojne

Ameriški obveščevalci imajo informacije o tem, da svetovalci ruskega predsednika Vladimirja Putina zavajajo glede poteka vojne v Ukrajini in glede posledic sankcij proti Rusiji, ker mu ne upajo povedati resnice, je v sredo povedala direktorica za komunikacije pri Beli hiši Kate Bedingfield. Putin naj bi se sicer zavedal, da ga »peljejo žejnega preko vode«, zato prihaja do vse večjih napetosti med njim in ruskim vojaškim vrhom. Washington upa, da bo razkritje te informacije Putina prepričalo, da znova razmisli o tem, kaj dela, in se morda odloči za konec vojne, preden bo njegova vojska doživela še večje izgube. Morala ruskih okupatorjev naj bi bila na dnu zaradi nepričakovano ogorčenega in uspešnega odpora ukrajinskih enot. Bedingfieldova je dejala, da obveščevalne informacije potrjujejo dejstvo, da je vojna velika strateška napaka Rusije, ni pa želela ugibati, kaj razmišlja Putin.

Prizoz iz Mariupolja. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

06.20 Eno leto do nevtralnosti Ukrajine?

Po mnenju vodje ukrajinske delegacije na mirovnih pogajanjih z Rusijo bi lahko trajalo vsaj eno leto, da bo Ukrajina izvedla referendum o svoji nevtralnosti – ključni ruski zahtevi po končanju vojne, piše Guardian. David Arakhamia je za Financial Times povedal, da sta bili strani blizu dogovora glede varnostnih jamstev in prizadevanj Ukrajine za EU, vendar je pozval k previdnosti glede možnosti za preboj. »Vsa vprašanja« so bila »od začetka na mizi« pogajanj, vendar je »veliko točk oz. njihov delov ostalih nerešenih«. Zelenski je sicer v nedeljo ponovil, da bi moral biti vsak prihodnji dogovor dogovorjen s poroki in ratificiran v njihovih parlamentih. Ukrajina bi nato dogovor dala na nacionalni referendum, kjer bi kakršno koli odločitev na koncu sprejelo prebivalstvo Ukrajine. To bi se zgodilo šele čez nekaj mesecev pred morebitno spremembo ustave – in to je proces, ki bi lahko zahteval vsaj eno leto.

06.00 Rusija in Ukrajina bosta mirovna pogajanja nadaljevali jutri

Zelenski je v sredo dejal, da mirovna pogajanja potekajo, a iz njih ni bilo nič še »konkretnega«. Visoki ukrajinski uradnik je dejal, da bosta Rusija in Ukrajina ta pogajanja nadaljevala prek spleta jutri, 1. aprila, poroča Reuters. Ukrajinski pogajalec David Arakhamia je v spletni objavi dejal, da je Ukrajina predlagala, da bi se obe državi srečali, vendar je Rusija dejala, da je treba najprej narediti več na osnutku pogodbe.

Zelenski je govoril tudi o obljubi Rusije, da bo umaknila enote s severa Ukrajine. »Vemo, da ne gre za umik, ampak za posledice izgnanstva. Posledice dela tisti, ki nas branijo. Vidimo pa tudi, da se hkrati kopičijo ruske čete za nove napade v Donbasu. In na to se pripravljamo.« Ob tem je še dejal, da ne verjamejo nikomur – ne zaupajo nobenim lepim besedam. »Na bojišču je realna situacija. In zdaj – to je najpomembnejše. Ničemur se ne bomo odrekli. In borili se bomo za vsak meter naše zemlje, za vsakega človeka.«

Uslužbenci proruskih čet na vrhu oklepnega transporterja na cesti, ki vodi Mariupolja. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

00.30 Rusija napovedala prekinitev ognja v Mariupolju za evakuacijo civilistov

Rusko obrambno ministrstvo je zvečer napovedalo prekinitev ognja v Mariupolju, da bi Ukrajinci lahko evakuirali civiliste iz tega obleganega mesta ob Azovskem morju. Prekinitev ognja naj bi začela veljati danes ob 10. uri, civiliste pa bodo lahko evakuirali proti zahodu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Da bi ta humanitarna operacija uspela, pa predlagamo, da se jo izvede v neposrednem sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce in Mednarodnim odborom Rdečega križa,« je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ukrajinska stran je imela časa do 6. ure zjutraj, da sprejme to ponudbo, so še sporočili iz Moskve.

General major Mihail Mizincev je medtem sporočil tudi, da se bodo civilisti iz Mariupolja lahko umaknili v Berdjansk, nato pa v Zaporožje. Ukrajinska in ruska stran sta sicer že večkrat skušali vzpostaviti humanitarne koridorje za umik iz Mariupolja, ki so ga ruske sile medtem že praktično zravnale z zemljo. A iz mesta se je lahko umaknilo le nekaj sto ljudi, nato pa je prišlo do kršitev dogovora o prekinitvi ognja, za kar sta obe strani obtoževali druga drugo. Poleg tega so Rusi omogočali umik le na svojo stran, ne pa proti ukrajinski.