Rusija v Kazahstan napotila vojsko

Rusija je zaradi nemirov v Kazahstanu v to srednjeazijsko državo že napotila vojsko. Kot del mirovnih sil je Moskva v državo napotila padalce, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili iz Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO). Kazahstan je pred tem vojaško zavezništvo pod vodstvom Rusije zaprosil za pomoč.

Poleg Rusije in Kazahstana so v CSTO še Armenija, Belorusija, Kirgizistan in Tadžikistan. Zavezništvo je že ponoči napovedalo, da bo ugodilo zahtevi Kazahstana.

Zažgan vladni objekt v Almatyju. FOTO: Alexander Bogdanov/AFP

Armenski premier Nikol Pašinjan je na facebooku objavil, da bi morali vojake napotiti za omejeno obdobje, »za stabilizacijo in normalizacijo razmer v državi«.

Iz sekretariata CSTO so danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočili, da so predhodne enote ruskega kontingenta že začele izvajati svoje naloge.

»V skladu s sklepom sveta za kolektivno varnost CSTO, ki je bil sprejet 6. januarja 2022, so bile kolektivne mirovne sile Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti poslane v republiko Kazahstan za omejeno časovno obdobje, da bi stabilizirale in normalizirale razmere,« so sporočili.

Povod za proteste, ki so izbruhnili konec minulega tedna, je bilo občutno povišanje cen goriva v z nafto in plinom bogati nekdanji sovjetski republiki, ki ima več kot 18 milijonov prebivalcev. FOTO: Abduaziz Madyarov/AFP

Mrtvih več deset protestnikov in policistov

Avtoritarno vodeni Kazahstan že nekaj dni doživlja proteste brez primere. Povod za proteste, ki so izbruhnili konec prejšnjega tedna, je bilo občutno povišanje cen goriva v z nafto in plinom bogati nekdanji sovjetski republiki, ki ima več kot 18 milijonov prebivalcev.

V Almatyju so se danes ponovno spopadli policisti in protestniki. Policija je sporočila, da je bilo več deset protestnikov ubitih, ko so poskušali vdreti v upravne stavbe v mestu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Več oklepnih vozil in več deset pripadnikov varnostih sil je davi vstopilo na glavni trg v Almatyju, kjer je na stotine ljudi že tretji dan protestiralo proti vladi. Ko so se varnostne sile približevale množici, je bilo po navedbah prič slišati strele, a so se razmere na trgu od takrat umirile, na spletni strani poroča Reuters.

Tiskovni predstavnik policije Saltanat Azirbek je za več ruskih tiskovnih agencij, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, sporočil, da so »minulo noč skrajne sile poskušale napasti upravne zgradbe, mestno policijo in lokalne policijske komisariate in da je bilo več deset napadalcev eliminiranih«. Policija po besedah Azirbeka še preverja njihovo identiteto.

Po uradnih navedbah je med protesti doslej umrlo 13 pripadnikov kazahstanskih varnostnih sil, poškodovanih naj bi jih bilo več sto. Jasnih navedb o žrtvah med civilisti ni. Je pa kazahstansko ministrstvo za zdravje objavilo, da je bilo v izgredih na protestih poškodovanih več kot tisoč ljudi. Okoli 400 so jih morali odpeljati v bolnišnice. 62 poškodovanih je na oddelkih intenzivne nege, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Protestniki so po navedbah kazahstanske televizije Kabar-24, ki jo povzema Tass, tudi obkolili dve bolnišnici v Almatyju ter bolnikom in zdravstvenim delavcem ne dovolijo vstopa vanju. Omenjena televizija je tudi poročala, da so protestniki izropali pisarne več televizij ter da so začasno zaprli letališča v treh mestih, poleg Almatyja na jugu Kazahstana še v mestih Aktobe in Aktau na zahodu države.

V odgovor na proteste je kazahstanski predsednik Kasim-Džomart Tokajev razpustil vlado. Sam je proteste označil za »spodkopavanje celovitosti države«.