Ruska in ukrajinska družina skupaj na križevem potu

Po dveh letih pandemije, ki sta bili za Rim in Vatikan kar otožni in polni stisk, je večno mesto spet oživelo. Letošnja velika noč bo, tako vsaj upajo, skoraj taka kot tista leta 2019. To je nakazala že cvetna nedelja, ki je na trg pred baziliko svetega Petra privabila več kot 60.000 vernikov.

Velikonočni teden je za Rimljane tradicionalno tisti pravi začetek pomladi in poletja, ko odidejo na prvi daljši oddih. Tudi začetek turistične sezone je, ki hrani velik del prebivalstva. Po dolgi suši in krizi, zaradi katerih so se številni hoteli in restavracije zaprli za vedno, je te dni spet vse skoraj polno.