Ruske sile v Ukrajini kršijo mednarodno humanitarno pravo

»To, da v EU pride milijon beguncev na teden, je številka, ki je ne pomni nihče. Takšnih gibanj ni bilo vse od druge svetovne vojne,« je v intervjuju za Delo opozoril evropski komisar za krizno odzivanje Janez Lenarčič.

Ko se v Bruslju ukvarjajo s posledicami ruske agresije v Ukrajini, se prepletata obe področji njegovega dela, humanitarna pomoč in civilna zaščita. Ruskim silam je očital, da kršijo norme mednarodnega humanitarnega prava, ki »od vseh strani zahteva, da ščitijo civiliste, da ne poškodujejo ali uničijo civilne infrastrukture – bolnišnic, šole in gledališča kot v Mariupolju«.

Ukrajino je zapustilo že več kot 3,7 milijona beguncev. Moldavija in tri države članice (Češka, Poljska in Slovaška) so zaprosile za pomoč v mehanizmu civilne zaščite. »V prvem valu so Ukrajino zapustili ljudje, ki so lahko odšli k sorodnikom, prijateljem, družinskim članom. Če se bo brutalna invazija nadaljevala, bo vse več ljudi, ki ne morejo nikamor. Ti potrebujejo več pomoči, tudi nastanitev,« ocenjuje Lenarčič.

Čeprav so v senci ukrajinske vojne, po svetu ni nič manj drugih kriz, ki zahtevajo veliko humanitarne pomoči. »Tudi drugod se potrebe povečujejo. Ruska invazija bo globalno imela negativen učinek na humanitarne razmere. Že pred invazijo je bilo gibanje cen energije in hrane skrb vzbujajoče, prav tako njeno pomanjkanje,« je povedal. Izpad izvoza ukrajinske pšenice pa bo težave še povečal.