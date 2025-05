V nadaljevanju preberite:

V Moskvi so predlagali, da bi se ruska in ukrajinska delegacija ponovno srečali na neposrednih pogajanjih v Istanbulu v ponedeljek. V Kijevu so se s predlogom načeloma strinjali, a bi radi pred srečanjem prebrali ruski memorandum o mirni rešitvi oboroženega konflikta. Ukrajinci so svoj memorandum Rusom že predali, v Moskvi pa pravijo, da ga bodo nasprotnikom izročili za ­pogajalsko mizo.