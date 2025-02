Ruski dron zadel ščit nad jedrsko elektrarno v Černobilu

Ruski dron je sinoči zadel ščit nad uničenim četrtim reaktorjem jedrske elektrarne v Černobilu, je na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski. Dodal je, da je trk povzročil požar, ki pa so ga že pogasili. Rusija se na obtožbo še ni odzvala.

26. aprila 1986 se je v ukrajinski jedrski elektrarni v Černobilu zgodila najhujša jedrska nesreča v zgodovini, ki je povzročila širjenje radioaktivnih delcev po zahodnem delu Sovjetske zveze, Evropi, Skandinaviji in vzhodu Združenih držav Amerike. Nad uničenim četrtim reaktorjem so po nesreči zgradili ščit iz jekla in betona, ki ščiti pred nadaljnjim sevanjem.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je za javnost sporočila, da so se na kraj eksplozije takoj odpravili gasilska vozila in varnostna služba. Poročanja o žrtvah ni bilo. Zelenski je v objavi na omrežju X prav tako zapisal, da od petka niso zaznali sprememb radioaktivnega sevanja v Černobilu, v IAEA pa so njegovo izjavo potrdili.