Zelenski za pogovor s Putinom, a le, če Evropa ne bo »zapustila Ukrajine«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost za pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, vendar pod določenimi pogoji. Ključni med njimi je zagotovilo, da ZDA in Evropa ne bosta »zapustili Ukrajine v času krize«. Zelenski je v intervjuju za britansko televizijsko hišo ITV News poudaril, da je pripravljen na pogajanja, če bo imel zagotovilo, da bosta Amerika in Evropa še naprej podpirali Ukrajino ter ji zagotavljali varnostna jamstva.

Varnostna zagotovila s strani Nata so za Zelenskega ključnega pomena. Izpostavil je, da bi bil pripravljen sprejeti različne formate pogajanj, če bi se Nato zavezal k zagotavljanju varnosti Ukrajini. Čeprav bi Ukrajina sprejela varnostna zagotovila, tudi če v času konflikta ne bi mogla postati članica Nata, je Zelenski poudaril, da je to vprašanje, ki zahteva podrobno razpravo in jasna zagotovila.

Glede možnosti zamrznitve sovražnosti ob določenih pogojih je Zelenski dejal, da je odprt za to možnost, vendar je opozoril na tveganja, ki jih to prinaša. Poudaril je, da bi zamrznitev fronte pomenila trpljenje za več ukrajinskih mest, ki so trenutno odrezana zaradi kontaktne linije.

Kljub temu je dejal, da bi bil pripravljen razmisliti o tej možnosti, če bi obstajale jasne perspektive za prihodnji razvoj in realistična diplomacija, ki bi prinesla pravičen mir za Ukrajino in njene prebivalce.

Zelenski je tudi v prejšnjih intervjujih, na primer z britanskim novinarjem Piersom Morganom, izrazil pripravljenost za pogovore s Putinom, če bi to bil edini način za dosego miru za Ukrajince. Kremelj je medtem izjavil, da ostaja odprt za pogajanja, vendar ima pomisleke glede legitimnosti Zelenskega kot sogovornika.

Na začetku februarja je Zelenski ponovno poudaril svojo pripravljenost za pogovore s Putinom, vendar le ob jasnem razumevanju, kako končati vojno.

Varnostna zagotovila in mednarodna podpora so torej ključni pogoji za morebitne pogovore med Zelenskim in Putinom. Ukrajinski predsednik je jasen v svojih zahtevah, ki vključujejo trdna zavezništva in konkretne korake k zagotavljanju varnosti, kar bi omogočilo pravičen in trajen mir za Ukrajino.

Perspektiva glede vrnitve okupiranih ozemelj

Ukrajina je odločna v svojem prizadevanju, da vrne vsa okupirana ozemlja, vendar predsednik Volodimir Zelenski verjame, da bo to mogoče šele, ko bo Rusija oslabljena. V intervjuju za britansko televizijsko hišo ITV News je Zelenski poudaril, da je Rusija kršila ukrajinsko suverenost in da bo, ko bo postala šibka, Ukrajina lahko ponovno pridobila svoja ozemlja.

»Naša dolžnost je zagotoviti, da se vse vrne čim prej, po možnosti čim prej in to diplomatsko,« je dejal Zelenski. Izpostavil je, da so ljudje in njihova zemlja za Ukrajino izjemno pomembni, saj so izgube zelo boleče.

Diplomatska prizadevanja za vrnitev ozemelj so ključnega pomena za Ukrajino. Zelenski verjame, da je diplomacija najboljša pot za dosego tega cilja. »Brez dvoma je izguba ljudi in njihove zemlje ... to je njihova zemlja. Ljudje so najpomembnejša stvar,« je dejal. Poudaril je, da je treba storiti vse, kar je v njihovi moči, da se izgube zmanjšajo in da se ozemlja vrnejo čim prej.

Zelenski je prepričan, da bo ukrajinska zastava ponovno vihrala v trenutno okupiranih mestih, kot so Sevastopol, Mariupol in Donetsk. »Da, prepričan sem,« je odgovoril na vprašanje, ali bo kdaj videl ukrajinsko zastavo v teh mestih. Ta optimizem temelji na prepričanju, da bo Rusija sčasoma postala šibkejša, kar bo omogočilo Ukrajini, da povrne svoja ozemlja.

Zelenski je v intervjuju poudaril, da so ljudje najpomembnejši in da so izgube zelo boleče. Zato je ključnega pomena, da se vsa prizadevanja usmerijo v čim prejšnjo vrnitev ozemelj, pri čemer je diplomacija najboljša pot. »Naša dolžnost je zagotoviti, da se vse vrne čim prej, po možnosti čim prej in to diplomatsko,« je dejal Zelenski.

Ukrajina se zanaša na diplomatska prizadevanja in verjame, da bo lahko vrnila okupirana ozemlja, ko bo Rusija oslabljena. Pomembnost ljudi in njihove zemlje je za Ukrajino neprecenljiva, zato je ključnega pomena, da se vsa prizadevanja usmerijo v čim prejšnjo vrnitev ozemelj.

Zelenski je v prejšnjih izjavah opozoril tudi na tveganja, povezana z zamrznitvijo vojne. Zamrznitev fronte bi pomenila trpljenje za več ukrajinskih mest, ki so trenutno odrezana zaradi kontaktne linije. Kljub temu je dejal, da bi bil pripravljen razmisliti o tej možnosti, če bi obstajale jasne perspektive za prihodnji razvoj in realistična diplomacija, ki bi prinesla pravičen mir za Ukrajino in njene prebivalce.