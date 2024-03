Ruski veto na ameriški predlog resolucije o Gazi

Stalni članici varnostnega sveta OZN Rusija in Kitajska sta z vetom preprečili tudi zadnjo različico ameriške resolucije o Gazi, ki je govorila o nujnosti takojšnje in vzdržne prekinitve ognja za zaščito civilistov na vseh straneh ter omogočanje nujne človekoljubne pomoči.

Washington je podprl diplomatska prizadevanja za premirje v povezavi z izpustitvijo vseh preostalih talcev, ki jih je med napadom na Izrael 7. oktobra zajel palestinski Hamas, za Rusijo pa to ni bilo dovolj.

Veleposlanik Vasilij Nebenzija je obsodil pomanjkanje izrecne zahteve po premirju v ameriškem predlogu in napovedal glasovanje proti. Med enajstimi glasovi za je bila poleg stalnih članic Velike Britanije in Francije večina nestalnih članic s Slovenijo vred.

Ameriška veleposlanica Linda Thomas-Greenfield je Rusijo in Kitajsko obtožila cinizma. FOTO: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images via AFP

Ameriška veleposlanica Linda Thomas-Greenfield je Rusijo in Kitajsko obtožila cinizma, saj ti državi po njenem prepričanju še nista zmogli obsodbe Hamasovega zažiganja ljudi, ubijanja in posiljevanja v Izraelu 7. oktobra lani. Že prej je poudarila prizadevanja za dosego premirja med Izraelom in Hamasom, pri katerih ZDA sodelujejo z Egiptom in Katarjem. »Verjamemo, da smo blizu,« je dejala. To pa očitno ni zadostovalo, prav tako ne pozivi k odpravi vseh ovir za humanitarno pomoč za Gazo in prikrito svarilo Izraelu pred napadom na palestinsko Rafo.

Rusija po drugi strani ni prepričala večine nestalnih članic varnostnega sveta, naj glasujejo proti ameriškemu predlogu resolucije. Razen Alžirije, ki je glasovala proti, in Gvajane, ki se je vzdržala, so vse glasovale za, tudi Slovenija.

»Glasovali smo za, ker se morata ubijanje in stradanje civilistov končati, končati se mora trpljenje talcev in njihovih družin. Glasovali smo za resolucijo, ker verjamemo, da mora varnostni svet poslati jasno sporočilo o nesprejemljivosti položaja v Gazi,« je v svojem govoru pred varnostnim svetom povedal slovenski predstavnik, veleposlanik Samuel Žbogar. »Obžalujemo, da sta Ruska federacija in Kitajska uporabili veto.«

Slovenski predstavnik v varnostnem svetu veleposlanik Samuel Žbogar FOTO: Evan Schneider

Resolucija ni vsebovala vseh elementov, ki bi jih radi videli, dala pa je priložnost za izražanje številnih zaskrbljujočih vidikov krize v Gazi, je povedal slovenski predstavnik. Omenil je omembo takojšnjega in vzdržnega premirja, nujne izpustitve talcev ter jasnega stališča proti ofenzivi v Rafi, ki bi prinesla resne posledice za območni mir in varnost. Ameriški predlog resolucije je pozival k odstranjevanju vseh ovir človekoljubni pomoči v Gazi ter poudaril potrebo po spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti civilistov ter civilnih objektov. Vključeval je zavrnitev ozemeljskih in demografskih sprememb v Gazi ter zavezo varnostnega sveta za vizijo dveh držav.

Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vaslij Nebenzija. Foto Mike Segar/Reuters

Bo zdaj čas za glasovanje o drugih predlogih resolucije o Gazi, ki jih je v varnostnem svetu kar nekaj? Predlog resolucije, pri katerem Slovenija sodeluje z drugimi nestalnimi članicami varnostnega sveta, Alžirijo, Malto, Mozambikom, Gvajano, Siero Leone in Švico, zahteva takojšnje humanitarno premirje med muslimanskim praznikom ramazan ter takojšnjo izpustitev vseh talcev.

Proti koncu se je k besedi še enkrat javil ruski veleposlanik Nebenzija in stališča vrste članic varnostnega sveta označil za hinavsko prelivanje krokodiljih solza o ruskem in kitajskem vetu. »Vsem vam sem povedal, da se boste z glasovanjem za ameriški predlog osramotili, tudi tisti, ki ste ga prej označevali za nesprejemljivega.« Po njegovem so glasovali zanj le zato, ker so Američani zagotavljali, da bo Rusija glasovala proti.

Več sledi ...