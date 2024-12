Rusoma, ki sta vohunila v Sloveniji, Putin podelil odlikovanji

Novico, da sta Ana Valerevna Dulceva in Artjom Viktorovič Dulcev, vohuna, ki sta prebivala v Sloveniji, dobila odlikovanji, je bila objavljena v decembrski izdaji ruskega obveščevalnega časopisa Razvedčik. Podelitev odlikovanja ni bila javno objavljena, vendar je časopis v prispevku predstavil intervju z zakoncema in njune biografske podatke, med katerimi je navedeno tudi, da sta prejela red za pogum. Po navedbah časopisa sta zakonca leta 2009 sprejela ponudbo za delo v obveščevalni službi, nato pa opravila tri leta specializiranega usposabljanja. Od leta 2012 sta delovala v tujini.

Ruska vohunka je za državni ruski organ podala naslednje izjave, ki osvetljujejo dogajanje v zvezi z njenim aretacijo in situacijo njenih otrok po tem dogodku (zgornji video):

Na začetku so jima »popolnoma prepovedali stik z otroki. V dokumentih so zapisali, da smo nevarni za otroke. Kasneje so odvetniki dosegli odločitev družinskega sodišča, po kateri so nam dovolili telefonske klice z otroki in en obisk tedensko. Najprej so otroke namestili v t. i. krizni center.«

O kriznem centru je pojasnila: »Ta center je kraj, kamor policija pripelje otroke in jih zadrži, dokler sodišče ne odloči, kaj bo z njimi. V resnici gre za center za zaščito. Prve tri tedne od samega začetka nas je vodstvo centra, Sergej, obravnavalo kot uslužbence zunanje obveščevalne službe, kar nas je sprva napeljalo na misel, da bi se vse lahko hitro razpletlo.«

Opisala je tudi, kako so se razmere nadaljevale: »Medtem ko so potekala pogajanja, so otroke pustili v tem centru. Kasneje, ko so ugotovili, da bo proces dolgotrajnejši, so jih premestili v otroški dom. Z nami se je povezal uslužbenec zunanje obveščevalne službe, ki je delal v Sloveniji. Obiskal nas je in povedal, da nas služba podpira, da se trudijo doseči našo izpustitev in rešiti vprašanje glede otrok, da bi jih lahko takoj vrnili. Kasneje se je izkazalo, da ta možnost ni izvedljiva, saj so otroke zadržali kot talce, da bi jih uporabili v političnih igrah. Otrok se, seveda, v prvih dneh niso dotikali.«

O trenutku, ko je izvedela za možnost posvojitve, je dejala: »Ko so nas aretirali, je prišla ženska iz centra za socialno delo. Sedla je nasproti mene in rekla: ’Otroke bomo dali v posvojitev slovenski družini.’ Rekla sem ji, da to sploh ni opcija in da na to nikoli ne bom pristala.«

Kljub temu so o tej možnosti razpravljali: »O tem smo morali razmisliti in razpravljati. Vmes sem vedno znova poudarjala, zakaj posvojitev ni ustrezna rešitev. Čez mesec dni je naš odvetnik sporočil, da je posvojitev otrok tujim državljanom v Sloveniji nemogoča. Ta ženska je zagotovo vedela, da je to nemogoče. Preprosto so nas skušali ustrahovati.«

Na koncu je opisala tudi podporo sodelavcev: »Naš sodelavec in njegova žena sta se srečevala z otroki. Pripravljala sta darila in otroci so ustvarjali voščilnice. Vsi skupaj so se počutili dobro in sproščeno, kar je tudi nas nekoliko pomirilo.«