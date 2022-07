S pravo izkaznico in zvezami lažje do zaposlitve

V nadaljevanju preberite:

Za številne Hrvate so bili rezultati nedavne ankete, ki jo je za komercialno televizijo RTL opravila agencija Promocija plus, pričakovani. Pokazali so namreč, da je za več kot polovico vprašanih – od skupno 1054 – za uspeh v življenju bolj kot izobrazba pomembna politična pripadnost oziroma izkaznica ene od vplivnejših političnih strank. Še najbolj desnosredinske HDZ.

Javnomnenjska raziskava je pokazala, da so o tem bolj prepričani moški, le nekaj odstotkov manj pa ženske. Da je tako, so večinoma prepričani starejši državljani ter tisti s srednjo in nižjo izobrazbo. Slabih 48 odstotkov sodelujočih meni, da se z marljivim delom daleč pride, vendar je takih, ki menijo drugače, več.