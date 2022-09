Šahovska partija med zločinom in kaznijo

V nadaljevanju preberite:

Daminega gambita sem se spomnila, ko je minuli ponedeljek svetovni šahovski prvak Magnus Carlsen že po prvi potezi nepričakovano končal partijo z 19-letnim Američanom Hansom Niemannom. Igrala sta partijo po spletu na Julius Baer Generation Cupu s pomočjo platforme Chees24. Ko bi moral Norvežan izvesti drugo potezo, je njegova kamera nenadoma ugasnila. »Kaj se je zgodilo? Kaj je to?« so ponavljali komentatorji, ki vse do zdaj niso dobili jasnega odgovora, za kaj je pravzaprav šlo, razen tega, da je hotel Carlsen na ta način izraziti svoje sumničenje, da Niemann, ki ga je ta mesec enkrat že premagal, goljufa s pomočjo elektronskih naprav.

Vladimir Putin je zaigral damin gambit. To je tisto odpiranje, v katerem se beli kmet s položaja c ponuja kot žrtev, da bi igralca s črnimi figurami spodbudil k hitrejšemu razvoju igre. Očitno je Niemann Carlsenu ponudil to otvoritev, ki pa je Norvežan ni sprejel. Dva dni pozneje je damin gambit zaigral tudi Vladimir Putin, s tem, ko je objavil delno mobilizacijo … in žrtvovanje kmetov, seveda.