Salvadorski predsednik ZDA ne bo vrnil napačno izgnanega »terorista«

Usoda Kilmarja Abrega Garcíe, moškega iz Marylanda, ki so ga ameriške oblasti marca letos pomotoma in nezakonito deportirale v Salvador, postaja vse bolj negotova in razkriva globoka nesoglasja znotraj same Trumpove administracije, poroča NBC News. Medtem ko ameriška sodišča zahtevajo njegovo vrnitev, je salvadorski predsednik Nayib Bukele to med ponedeljkovim srečanjem z Donaldom Trumpom v Beli hiši odločno zavrnil. Sočasno ključni svetovalec Bele hiše Stephen Miller zdaj javno trdi, da deportacija sploh ni bila napaka, kar je v neposrednem nasprotju z večkratnimi priznanji ameriškega ministrstva za pravosodje, poročata Politico in Guardian.

»Vprašanje je nesmiselno,« je Bukele v Ovalni pisarni odgovoril na vprašanje o vrnitvi Garcíe. »Kako naj ga vrnem v Združene države? Ali naj ga pretihotapim? Seveda tega ne bom storil.« Garcío je, tako kot predstavniki Trumpove administracije, označil za »terorista« zaradi domnevnega članstva v tolpi MS-13 in dodal, da ga tudi v Salvadorju ne namerava izpustiti. Trump se je nato obrnil k Bukeleju in o zbranih novinarjih dejal: »Oni bi radi videli, da bi kriminalca izpustili v našo državo. To so bolni ljudje.« Dodal je še, da želi, da Bukele sprejme »čim več kriminalcev«.

Zakaj Salvador Sprejema Deportirance v Cecot? Dogovor med ZDA in Salvadorjem, po katerem ZDA v Salvador deportirajo večje skupine migrantov (pogosto brez dokazov o kriminalni dejavnosti) neposredno v zapor Cecot, prinaša Nayibu Bukeleju več koristi, analizira BBC. - Denar: po dokumentih, ki jih je pridobil AP, Salvador prejme okoli 20.000 dolarjev na leto za vsakega deportiranca. S tem naj bi zapore naredili finančno bolj vzdržne. - Bukele krepi politični kapital v Washingtonu: BBC piše, da z zavezništvom s Trumpom Bukele zmanjšuje ameriške kritike na račun njegovih notranjepolitičnih potez, kot so množične aretacije (več kot 80.000) v okviru večletnih izrednih razmer in obtožbe o kršitvah človekovih pravic. - Nadzor: vrnitev domnevnih članov tolp, kot je MS-13, bi po mnenju analitikov lahko preprečila njihovo morebitno pričanje na ameriških sodiščih o preteklih dogovorih med tolpami in Bukelejevo vlado – čeprav Bukele takšna pogajanja zanika, še piše BBC.

Kljub temu da je vrhovno sodišče ZDA prejšnji teden potrdilo odredbo nižjega sodišča, da mora administracija »omogočiti« vrnitev Garcíe, Bela hiša vztraja pri razlagi, da to ni v njihovih rokah. Državna tožilka Pam Bondi je ponovila, da je odločitev o vrnitvi »stvar Salvadorja« in da bi ZDA le »priskrbele letalo«. Državni sekretar Marco Rubio je poudaril, da zunanjo politiko vodi predsednik, ne sodišča. V nastopu, ki ga Politico opisuje kot »orkestriran napor«, so tako skušali prikazati enotno fronto.

Vendar pa je Stephen Miller, ključni svetovalec za emigracijska vprašanja, v ponedeljek zjutraj za Fox News podal izjavo, ki je v popolnem nasprotju s stališčem pravosodnega ministrstva (DOJ). »Ni bil pomotoma poslan v Salvador,« je dejal Miller. »To je bila prava oseba, poslana na pravo mesto.« S tem je zanikal večkratna uradna priznanja DOJ v sodnih spisih, da je šlo za »administrativno napako« in da je bila deportacija Garcíe »nezakonita«. Miller je celo napadel odvetnika DOJ, ki je napako priznal, kot »saboterja, demokrata«, čeprav je, kot poroča NBC News, napako v spisu za vrhovno sodišče priznal tudi odvetnik Trumpove administracije D. John Sauer. Miller je še dodal, da zaradi domnevnega članstva v MS-13 prvotna sodna odredba iz leta 2019, ki je prepovedovala izgon, ni več veljavna – stališče, ki ga vlada po poročanju NBC News v sodnih postopkih ni zagovarjala.

Brez kazenske evidence, a z oznako terorista

García je živel v Marylandu z ženo in otroki (državljani ZDA). Leta 2019 je sodnik prepovedal njegov izgon zaradi nevarnosti preganjanja s strani tolp v Salvadorju. Kljub temu so ga 15. marca letos deportirali. Pomembno je, da García, kot poudarja NBC News in je ugotovila tudi sodnica Paula Xinis, nima nobene kazenske evidence ne v ZDA ne v Salvadorju.

Sodnica Xinis je zapisala, da obtožba o članstvu v MS-13 temelji na »eni sami neutemeljeni trditvi« zaupnega vira o pripadnosti skupini v New Yorku – kjer García nikoli ni živel – in da je bil edini »dokaz«, ki so ga imeli odgovorni proti njemu kapa in pulover čikaške košarkarske ekipe, ki nastopa v ligi NBA, še piše NBC News.

Trumpova administracija je sicer potrdila, da je García živ in zaprt v zloglasnem salvadorskem Centru za pridržanje teroristov (Cecot). NBC News ob tem omenja dogovor med ZDA in Salvadorjem v vrednosti 6 milijonov dolarjev, po katerem Salvador v tem zaporu zadržuje izgnane ljudi, ki jih ZDA obtožujejo članstva v tolpah MS-13 ali Tren de Aragua (obe označeni kot teroristični organizaciji).

Pravna Bitka in Negotova Prihodnost

Sodnica Xinis, ki primer vodi, je že izrazila »izjemno zaskrbljenost« nad nesodelovanjem administracije po odločitvi vrhovnega sodišča in zahtevala dnevna poročila o ukrepih za omogočanje vrnitve. Sprva Trumpova administracija ni posredovala nobenih informacij, šele v soboto so potrdili njegovo lokacijo.

Za torek, 15. aprila, je predvideno novo zaslišanje, možno pa je, da bo moralo vrhovno sodišče ponovno posredovati in natančneje opredeliti obveznosti administracije.