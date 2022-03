Salvinija osmešili na Poljskem

V nadaljevanju preberite:

Vodja skrajnodesničarske Lige Matteo Salvini je zadnja leta v Italiji privabljal volivce predvsem tako, da je nosil zastavo vseh nasprotnikov migrantov z Jutrovega in Afrike. Celo sodijo mu še zdaj zato, ker je kot notranji minister prepovedal vstop ladje, polne bolnih in lačnih prebežnikov. Zadnje dni je obrnil ploščo. Odkril je, da so ukrajinski begunci čisto nekaj drugega kot afganistanski, iraški ali sirski. Odločil se je odpotovati na Poljsko, potem pa naprej v Ukrajino. Presedlal je med organizatorje pomoči migrantom, ki jim je še nekaj dni prej tako vneto nasprotoval.