Samozavestna Varšava s sloganom Varnost, Evropa!

Poljska, ki je za vajetmi sveta EU od 1. januarja, je za svoje predsedovanje izbrala slogan Varnost, Evropa!. Med prednostne naloge semestra postavljajo obrambo. »Evropa se spopada s posledicami ruske oborožene agresije na Ukrajino in potrebo po okrepitvi lastnih obrambnih zmogljivosti. Priča smo vse večjim geopolitičnim napetostim, eroziji na pravilih temelječega mednarodnega reda in hibridnim napadom, usmerjenim proti evropski demokraciji in varnosti,« ugotavljajo v predsedstvu.

Z vojno v Ukrajini je Poljska znotraj EU še okrepila svoj položaj. Po koncu vlade nacionalkonservativne stranke Pravo in pravičnost pred letom dni se je s premierom Donaldom Tuskom vrnila v središče evropskega odločanja. Poljska vlaganja v obrambo se v deležu BDP že približujejo petim odstotkom in so največja med vsemi zaveznicami v Natu. Med drugim je država kupila 1000 južnokorejskih tankov in ameriška letala F35A.