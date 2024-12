Trgovinski pakt z Južno Ameriko je razklal Evropo

V nadaljevanju preberite:

Tudi zadržki iz držav EU, kot so Francija, Italija in Poljska, niso odvrnili predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen od uradnega končanja pogajanj o trgovinskem sporazumu z Mercosurjem, povezavo južnoameriških držav. Zadnje dejanje v četrt stoletje trajajočih pogajanjih je z voditelji Argentine, Brazilije, Paragvaja in Urugvaja naredila v Montevideu.

Vsaj v Bruslju sporazum opisujejo s presežniki. Nastal naj bi trg s 700 milijoni potrošnikov, od okrepitve trgovinskih tokov bodo imela podjetja velike koristi, zgolj izvoz v Brazilijo v EU podpira 733.000 delovnih mest. Unija da si je tako zagotovila boljši dostop do kritičnih surovin, tudi litija. A pot do njegove potrditve bo trnova.