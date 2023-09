Nova košarica za Feijóoja, zdaj je na vrsti Sánchez

Vodja desnosredinske Ljudske stranke (PP) Alberto Núñez Feijóo je danes v španskem parlamentu dobil še drugo košarico v 48 urah. Rezultat je bil skoraj identičen tistemu v sredo. Za predsednika vlade ga je podprlo 172 poslancev, 177 jih je bilo proti, en glas ni bil veljaven. Kandidat je tokrat potreboval običajno namesto absolutne večine.

Vse drugo kot zavrnitev dolgoletnega predsednika Galicije, ki je vodenje PP prevzel lani in na julijskih predčasnih volitvah stranko pripeljal do tesne zmage, bi bilo presenečenje. V aktualni konstelaciji je 62-letni politik na svojo stran dobil le skrajno desni Vox, ki ima 33 mandatov, ter Kanarsko koalicijo in Zvezo navarskega ljudstva. Obe imata v zakonodajnem telesu po enega predstavnika.

Kljub pričakovanemu porazu so v vrstah PP zadovoljni z razpravo o investituri. Kot poudarjajo, je Núñez Feijóo v svojih intervencijah pojasnil, kaj je pripravljen storiti in česa ne, da bi postal predsednik vlade. Eno izmed njegovih ključnih sporočil je bilo, da svojih osebnih interesov ne bo postavil pred interese Španije, s čimer je po mnenju vidnih članov stranke dokazal, da je edini kandidat za premiera, ki zagotavlja spoštovanje ustave.

S tem so v PP poskušali začrtati jasno ločnico s socialisti (PSOE) Pedra Sáncheza, ki bo najverjetneje naslednji v parlamentu iskal podporo za obstanek na oblasti. Ponovitev njegove manjšinske koalicijske vlade z levičarsko stranko Sumar je v rokah katalonskih independentistov, ki v zameno za svoje glasove med drugim zahtevajo za del Špancev sporno amnestijo za vse, proti katerim je bila vložena obtožnica v zvezi z nezakonitim referendumom in spodletelim poskusom katalonske neodvisnosti pred natanko šestimi leti.

Prvi mož španske konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Núñez Feijóo (desno) danes po pričakovanjih znova ni dobil zadostne parlamentarne podpore za sestavo vlade. Boljše možnosti ima socialist Pedro Sánchez. FOTO: Javier Soriano/AFP

Optimizem socialistov

Sánchez je v četrtek optimistično poudaril, da bo Španija »v kratkem« dobila novo progresivno vlado. A da pogajanja, ki za zdaj potekajo nadvse diskretno, ne bodo lahka, je bilo jasno, ko je nekaj ur kasneje iz Barcelone prišlo sporočilo, v katerem sta obe independentistični stranki, tako leva Republikanska levica Katalonije (ERC) kot desna Skupaj za Katalonijo (JxCat), zapisali, da socialista ne bosta podprli, če ne bodo sprejeti ukrepi za izvedbo referenduma. Iz PSOE so odgovorili, da se bodo pogajali le »v okviru ustave« – morebitni plebiscit bi zahteval njeno spreminjanje – in dodali, da zahteva po referendumu »poglablja razdor«.

Kdaj bi se lahko glasovalo o investituri Sáncheza, še ni jasno, se pa v socialističnem taboru prizadevajo, da bi Španija novo vlado s polnimi pooblastili dobila še oktobra. Če v dveh mesecih nobenemu od kandidatov ne bo uspelo sestaviti nove izvršne oblasti, bodo januarja Španci znova odšli na predčasne volitve.