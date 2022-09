Scholza ni strah zime, Nemčija je pripravljena

V nadaljevanju preberite:

V nemškem parlamentu je danes frčalo perje. Predsednik največje opozicijske stranke Friedrich Merz je močno napadel kanclerja Olafa Scholza in tudi ministra za gospodarstvo in podnebne politike Roberta Habecka, da sprejemata napačne ekonomke odločitve in da s tem ogrožata državo. "Nehajte že z neumnostmi," je bil oster Merz. Kancler mu ni ostal dolžan in mu je očital poskus razdora družbe, pa tudi, da so odločitve štirih vlad pod CDU vodile v današnjo energetsko krizo. "Izstopili ste iz premoga in iz jedrske energije, hkrati pa zavirali razvoj obnovljivih virov energije," je Merza ošvknil Scholz.

A energetska kriza ni edini problem kanclerja Scholza. Javnomnenjske ankete kažejo, da kar 77 odstotkov Nemcev podpira pogajanja za dosego miru v Ukrajini. Prihajajoča zima, na katero kancler pravi, da so dobro pripravljeni, bo zato resnično odločilna.