Za namestitev ameriških raket ni več ovir

V nadaljevanju preberite:

V socialdemokratski SPD kanclerja Olafa Scholza so sprejeli sklep o podpori namestitvi ameriških raket srednjega dosega na nemško ozemlje. V stranki vsi nad tem niso navdušeni, a zdaj ovir za postavitev vendarle ni več. Načrte podpirajo vse koalicijske in tudi največja opozicijska stranka CDU. Rakete - koliko jih bo, še ni znano -, bodo sicer namestili le na zahodu države. Po koncu Hladne vojne se tako ameriške rakete, ki lahko poletijo do 2500 kilometrov daleč, znova vračajo na nemška tla.