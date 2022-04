Še en korak k razčlovečenju begunskega vprašanja

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je britanska vlada predstavila načrt vračanja prosilcev za azil v Ruando, kamor bodo iz Združenega kraljestva že v naslednjih mesecih poslali vse moške, ki so se – večinoma z majhnimi čolni – na britanske obale prebili po 1. januarju. V Kigaliju, kjer bodo potekali tudi vsi azilni postopki – begunci in migranti ne bodo imeli nobene možnosti, da dobijo mednarodno zaščito v Veliki Britaniji –, so novinarjem že predstavili novo »migrantsko« infrastrukturo.

Dehumanizacija begunsko-migrantske politike je popolna. In to v času, ko so vrata EU – upravičeno, da ne bo pomote: to je dokaz, da je mogoče pomagati in da nekaj takega kot humana begunska pot obstaja – na stežaj odprta beguncem z vzhoda Evrope. Strahovitost dvojnih standardov je brutalna.