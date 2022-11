Še en posebni preiskovalec za Donalda Trumpa

Nekdanji republikanski predsednik Donald Trump je dobil še enega posebnega preiskovalca, je sporočil demokratski pravosodni minister Merrick Garland. Sedanji voditelj posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu Jack Smith se bo vrnil iz Haaga in začel preiskovati sume vmešavanja v prenos oblasti po volitvah 2020 ter hranjenja zaupnih dokumentov v floridskem domu.

Demokratski pravosodni minister Merrick Garland je pooblastil voditelja posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu Jacka Smitha. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

8. avgusta so agenti zveznega preiskovalnega urada FBI vdrli v Mar-a-Lago in odnesli domnevne zaupne dokumente, ki naj bi jih prejšnji predsednik odnesel iz Bele hiše, o vdoru njegovih privržencev v kongres 6. januarja lani med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega predsednika Joeja Bidna poteka preiskava demokratskega predstavniškega doma. Še vedno prvi republikanec se mora soočati tudi s številnimi drugimi tožbami: newyorško tožilstvo preiskuje njegove poslovne davke, nekdanja svetovalka za zaupne zadeve revije Elle E.Jean Carroll toži zaradi domnevnega posilstva v 90. letih minulega stoletja. Zaradi tega in kasnejšega omadeževanja njenega ugleda naj bi utrpela duševne bolečine in izgubila delo.

Novi posebni preiskovalec Jack Smith. FOTO: Jerry Lampen Afp

Trump politične nasprotnike obtožuje lova na čarovnice. Prepričan je, da je s svojo doktrino »najprej Amerika« dregnil v »washingtonsko močvirje«, zato naj bi ga preganjali z vsemi sredstvi. In res je že kmalu po njegovem nastopu oblasti nekdanji direktor FBI-ja Robert Mueller sprožil večletno preiskavo sumov predsednikovega sodelovanja pri ruskem vmešavanju v volitve 2016, ne da bi dokazal karkoli. Še več, kasnejše preiskave so pokazale laži in prikrivanja zveznega preiskovalnega urada pri pridobivanju sodnih nalogov za nadzor nad Trumpovimi sodelavci, in to kljub vedenju, da so bile obtožbe brez podlage ter so celo izvirale iz predvolilnega štaba demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton.

Zvezni preiskovalni urad FBI je na besedo verjel predvolilni kampanji Trumpove demokratske nasprotnice Hillary Clinton. FOTO: Anna Moneymaker/Afp

Demokrati niso nobenega republikanskega kongresnika prepričali niti k prvemu poskusu odpoklica Trumpa zaradi telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim – o »izgubljenem« strežniku Clintonove in dvomljivih poslih sina nekdanjega podpredsednika Joeja Bidna, zdaj predsednika ZDA. Drugi poskus odpoklica zaradi vdora Trumpovih privržencev v kongres med potrjevanjem Bidnove elektorske zmage je dobil več republikanskih glasov, a niti približno dovolj za osamitev 45. predsednika v konservativni javnosti. Nasprotno, nešteti republikanski volivci še naprej verjamejo, da so demonstrante s 6. januarja 2021 v kongres zvabili demokrati predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in preoblečeni agentje FBI-ja.

Demokratski predsednik Joe Biden in njegov sin Hunter med sestopanjem s predsedniškega letala Air Force One. Foto Nicholas Kamm/Afp

Tudi tokrat nekateri na desni strani ameriškega političnega prepada opozarjajo, da je demokratski pravosodni minister posebnega preiskovalca imenoval le dan po naznanitvi preiskav domnevnih sumljivih poslov predsednika Bidna in njegovega sina Hunterja v številnih državah sveta. Predstavnik James Comer demokratskega prvaka obtožuje finančnih poneverb, davčnih utaj in celo pranja denarja, z nezakonitim prodajanjem svojega vpliva v tujini naj bi si zaslužil odpoklic, prvi sin pa zapor.

Firektor zveznega preiskovalnega urada FBI Christopher Wray (na sredini) je že tarča republikanskih zaslišanj. Foto Amanda Andrade-rhoades/Reuters

Vprašanje pa je, če se bodo republikanski voditelji še naprej zavzemali za nekdanjega predsednika Trumpa, ki je s svojim zlobnim jezikom užalil mnoge med njimi. Ko je ta teden razglasil še eno predsedniško kandidaturo, v Mar-a-Lagu ni bilo veliko visokih konservativnih osebnosti, vdor v kongres pa je celo njegovega do tedaj zvestega podpredsednika Mika Penca obrnil proti njemu. Najbrž bo odločilno, komu bo najbolj zaupal ameriški delavski razred, katerega tegobe je kot prvi prepoznal Trump. Z leve strani političnega prizorišča se zdaj zanj zavzema tudi Biden, celo minimalna republikanska prevlada v predstavniškem domu pa bo morda omogočila obsežne preiskave osebnega in političnega delovanja demokratskega predsednika - ter FBI-ja. Republikanski viri poročajo o številnih žvižgačih.