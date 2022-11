Še en sovražni napad na transspolno skupnost

V nadaljevanju preberite:

Nekateri, ki so plesali na odru kluba Q v mestu ob vznožju Skalnega gorovja, so v nedeljo tik pred polnočjo mislili, da gre za glasbo, a so bili streli še kako resnični: preden so gostje obvladali 22-letnega storilca in ga predali policiji, je na tleh obležalo pet ljudi, 25 je bilo ranjenih. Med žrtvami je 28-letni natakar Daniel Aston, ki je na družabnih omrežjih ponosno kazal svoje brazgotine po operaciji iz ženske v moškega, in njegov deset let starejši kolega Derrick Rump, ki je prav tako zaznamoval dan spomina na transspolne osebe. V ZDA in marsikje po svetu se konec novembra spominjajo transspolne afriške Američanke Rite Hester, umorjene leta 1998 v Allstonu v zvezni državi Massachusetts, ter vse druge žrtve slepega sovraštva do drugače spolno usmerjenih.