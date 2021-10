Še en zaplet na najbolj modrem hrvaškem nebu

V nadaljevanju preberite:

Optimizem, s katerim so sredi leta Hrvati napovedali nakup 12 rabljenih francoskih vojaških letal, je izpuhtel. ZDA bi namreč lahko Francozom, ki letala prodajajo Hrvatom, naročile, da iz letal F3R rafale odstranijo ameriške dele.



Vzrok? Ameriška slaba volja zaradi različnih interesov ZDA in Francije v Indijskem oceanu, zlasti pa tako imenovani postopek TPT (Third Party Transfer), po katerem bi proizvajalka letal Francija morala odstraniti iz letal tehnološko opremo ameriških opremljevalcev zaradi lastništva intelektualne lastnine.



Na Hrvaškem so vse bolj prepričani, da je zaplet »mogoč in celo verjeten« ne glede na to, da je hrvaško obrambno ministrstvo zatrdilo, da je Francija izvirna izdelovalka letal rafale in njihove opreme, zaradi česar naj ne bi bilo treba pridobiti dovoljenj za prenos lastništva Hrvaški od katerekoli druge države, v tem primeru od ZDA.