Severna Koreja potrdila izstrelitev nadzvočne rakete

Severna Koreja je danes sporočila, da je s svoje vzhodne obale v torek izstrelila nadzvočno balistično raketo. Izstrelitev rakete je potrdila tudi južnokorejska vojska. Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA bo razvoj nove rakete, poimenovane hwasong-8, okrepil obrambne sposobnosti Severne Koreje, poročajo tuje tiskovne agencije.



Nadzvočne rakete so hitrejše in okretnejše od standardnih raket, zaradi česar jih sistem za protiraketno obrambo, za katerega ZDA namenjajo milijarde ameriških dolarjev, veliko težje prestreže, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Izstrelitev iz province Jagang je »potrdila navigacijski nadzor in stabilnost rakete«, je med drugim še poročala KCNA. Dodala je, da so »rezultati preizkusov dokazali, da vse tehnične specifikacije izpolnjujejo zahteve glede zasnove« ter da je razvoj nadzvočne rakete ena od petih prednostnih nalog petletnega načrta za strateško orožje.



Profesor na Inštitutu za daljnovzhodne študije na Univerzi Kjungnam Lim Eul Čul je dejal, da si Severna Koreja prizadeva uporabiti svoj razvoj orožja »kot sredstvo za ustvarjanje prostora za diplomatsko manevriranje in krepitev vojaške drže«. V prihodnosti je tako po njegovih besedah pričakovati še več izstrelitev.

