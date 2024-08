Severni Korejci namestili 250 sistemov za izstreljevanje balističnih raket

Severna Koreja je na južni meji namestila 250 sistemov za izstreljevanje balističnih raket, ki jih je voditelj Kim Džong Un označil za »močan in dragocen meč«, ki bo služil obrambi suverenosti Severne Koreje, je danes poročala državna tiskovna agencija KCNA.

Olivno zeleni mobilni izstrelitveni sistemi so bili v nedeljo razstavljeni v Pjongjangu. Fotografije, ki jih je objavila KCNA, prikazujejo več sistemov, nameščenih pred odrom, na katerem je govoril Kim Džong Un. Ta je izstrelitvene sisteme opisal kot sodobno taktično napadalno orožje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Proizvodnja tako velikega števila sistemov in njihova predstavitev kažeta, da je bil dogodek načrtovan več mesecev vnaprej, je ocenil Hong Min, analitik na Korejskem inštitutu za nacionalno združitev.

»Za izdelavo 250 mobilnih sistemov je potrebno veliko delovne sile in kapitala, kar kaže na to, da nedeljski dogodek ni bil pripravljen na hitro. Zdi se, da je Pjongjang ocenil, da bi bila uprizoritev takšnega dogodka učinkovito sporočilo Združenim državam Amerike,« je še dodal.

Odnosi med Severno in Južno Korejo so na eni najnižjih točk v zadnjih letih, potem ko je Kim Džong Un v začetku leta razglasil Južno Korejo za glavnega sovražnika in opustil sodelovanje v agencijah, ki se zavzemajo za njuno ponovno združitev, hkrati pa okrepil varnost ob meji. Severna Koreja je letos tudi povečala število preizkusov orožja.