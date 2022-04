Si lahko privoščimo ameriško vojno s Kitajsko?

V nadaljevanju preberite:

Če Nancy Pelosi ne bi prišla v stik z nekom, ki jo je okužil s koronavirusom, bi bila zdaj na Tajvanu, Kitajska in Amerika pa dobršen korak bliže vojni. Kitajska letala so bila pred njenim načrtovanim prihodom v Tajpej že v zraku in so izvajala prelete prek ekskluzivnega tajvanskega obrambnega območja, vodstvo v Pekingu pa je ne samo ameriško, ampak tudi svetovno javnost pozvalo, naj si dobro ogledata, kaj se dogaja v Ukrajini.