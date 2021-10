Singapurci podpisali pogodbo za poskusno zdravilo proti covidu-19

08.00 Singapurci s poskusnim zdravilom proti covidu-19

07.30 Los Angeles: v bare, restavracije, salone le še cepljeni

FOTO: Roslan Rahman/AFP

07.00 Novozelandci morajo računati na to, da bodo prišli v stik z virusom pred božičem

Farmacevtsko podjetje Merck je v sredo objavilo pogodbo o dobavi in ​​nakupu zdravila s Singapurjem, kar bo zagotovilo dostop do njenega eksperimentalnega protivirusnega zdravila za covid-19, piše Reuters. Zdravilo molnupiravir je narejeno tako, da pokaže napake v genetski kodi koronavirusa, in bi bilo prvo oralno protivirusno zdravilo za covid-19. Merck želi dobiti dovoljenje za uporabo zdravila od ameriške uprave za varno hrano in zdravila. Singapurski minister za zdravje je potrdil dogovor glede zdravila, a ni želel potrditi, kakšna naj bi bila količina dogovorjenega zdravila. Ministrstvo je sporočilo, da bo molnupiravir na voljo za uporabo, potem ko bo Merck, v Singapurju znan tudi kot MSD Pharma, predložil podatke Upravi za zdravstvene vede (HSA) in dobil dovoljenje za uporabo v Singapurju. To zdravilo bo zagotovilo, da bodo imeli na voljo vrsto možnosti za zdravljenje covida-19 za različne skupine pacientov, je sporočilo ministrstvo.Voditelji Los Angelesa so v sredo odobrili eno najstrožjih državnih pooblastil za cepljenje, gre za ukrep, ki bo zahteval, da so cepljeni vsi tisti, ki vstopijo v bare, restavracije, salone oziroma pedikuro, fitnese oziroma telovadnice in celo tekme Lakersov, piše spletni portal Huffpost. Mestni svet je z 11 glasovi prednosti glasoval za odlok, ki bo tako zahteval dokazilo o polni precepljenosti do 4. novembra. Za to potezo so se odločili, potem ko je svet prejšnji teden preložil glasovanje za obravnavo pomislekov, ki segajo od tega, kdo bi bil lahko kaznovan zaradi kršitev, do tega, ali bi zaposleni lahko postali žrtve napadov potrošnikov, katere bi ti morali preverjati, ali so cepljeni. Odlok je že naletel na kritike, ki menijo, da bodo s tem diskriminirani tisti, ki se nočejo ali ne morejo cepiti. Tudi v poslovnih trgovskih verigah pravijo, da bo ta odlok v mestu povzročil kaos, ker so pravila o cepljenju v okolici Los Angelesa manj striktna. Člani sveta pa ta odlok podpirajo, da bi zmanjšali hujše izbruhe virusa. Lansko zimo se je namreč to mesto soočalo z velikim porastom števila okužb in hospitalizacij.Vsi tisti Novozelandci, ki doslej še niso prišli v stik s covidom-19, se morajo pripraviti, da se bodo z njim srečali do božiča, je ob pospešenem cepljenju opozoril vodilni epidemiolog te otoške države, piše britanski Guardian. Premierkaje v ponedeljek napovedala, da bo ambiciozna strategija odprave virusa s povečanjem stopnje cepljenja kmalu odpravljena. Ta poteza pa je povzročila nekaj alarma med strokovnjaki, ki opozarjajo, da bi lahko sprememba strategije in popuščanje omejitev, medtem ko je stopnja cepljenja še vedno nizka, nesorazmerno prizadela skupnosti, ki so ranljive za virus, vključno z Maori in Pasifiko. Država je v četrtek v skupnosti poročala o 29 novih primerih različice delta, s čimer se je skupni najnovejši izbruh povzpel na 1448. Nekaj ​​več kot 77 odstotkov Novozelandcev, starejših od 12 let, je dobilo prvi odmerek cepiva, 49 odstotkov pa jih je v celoti cepljenih.