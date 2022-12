Širitveni voz EU na postaji v Tirani

V nadaljevanju preberite:

Vrh EU in Zahodnega Balkana bo jutri v Tirani pozval k pospešitvi pristopnega procesa, je razvidno iz osnutka deklaracije, ki bo tam sprejeta. Pred Unijo bo sredi decembra odločitev, ali bo BiH podelila status kandidatke za članstvo. Slovenija je med državami EU, ki si za to najbolj prizadevajo. Med dosežki vrha v Tirani bo napoved, da se bodo že prihodnje leto začeli zniževati stroški gostovanja v mobilnem omrežju med EU in Zahodnim Balkanom. Tamkajšnje države bodo dobile tudi milijardo evrov pomoči za blaženje posledic energetske krize.