Sklepanje političnih kupčij pred menjavo vlade

V nadaljevanju preberite:

In vendar se premika ... naprej pri sklepanju političnih kupčij. Katalonski independentistični stranki Junts per Catalunya in Esquerra Republicana de Catalunya sta pred časom postavili pogoj, da bodo njihovi poslanci za predsednico španskega kongresa podprli socialistko Francino Armengol, če bodo v zameno prav tako katalonščina ter še drugi regionalni jeziki postali uradni v parlamentu.

Kupčija je bila sklenjena 17. avgusta. Na zasedanju, napovedanem za 19. september, naj bi poslanci ob španščini morda prvič res spregovorili tudi katalonsko, baskovsko, galicijsko, kakor še v aragonščini, asturijščini in aranščini (govorijo jo v dolini Aran na severu Katalonije).