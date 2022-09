Skrivnost pokradenih umetnin v času NDH

V nadaljevanju preberite:

Deset let mineva od odkritja umetnin pomembnih umetnikov, ki jih je nacistični režim zaplenil ali odkupil pod prisilnimi pogoji. Takrat so namreč pri Corneliusu Gurlittu, sinu Hildebranda Gurlitta, razvpitega prekupčevalca z umetninami iz časov nacizma, v stanovanjih našli ter zasegli neverjetno zbirko umetnin, tudi številne domnevno odtujene predvojnim judovskim zbiralcem.

Zgodba še ni končana, saj precej umetnin ni vrnjenih. Podobna zgodba, le precej manj odmevna, se dogaja na Hrvaškem.

V času Neodvisne države Hrvaške (NDH) je umetnost, ki so jo imeli v rokah Judje, veljala za »degenerirano«, zaradi česar je podlegla veljavni zakonodaji fašističnega satelita, imenovanega NDH. Letos mineva 81 let od oblikovanja te tvorbe pod vodstvom Anteja Pavelića in zakonske odredbe, na podlagi katere so ustaši plenili umetnine, ki so bile v lasti judovskih družin.