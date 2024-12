Skrivnostna bolezen na jugozahodu Konga terjala že 143 življenj

Namestnik pokrajinskega guvernerja Rémy Saki je za ameriško tiskovno agencijo Associated Press sporočil, da je število smrtnih primerov po ocenah med 67 in 143. Natančno število bo znano po dodatnih analizah. V regijo naj bi v kratkem prispela ekipa epidemioloških strokovnjakov, ki bodo zbirali vzorce in skušali ugotoviti izvor bolezni.

Pokrajinski minister za zdravje Apollinaire Yumba je prebivalcem svetoval previdnost in jih pozval, naj se izogibajo stiku s trupli, da bi zmanjšali tveganje za nadaljnje širjenje bolezni. Obenem je pozval nacionalne in mednarodne partnerje, naj zagotovijo nujne medicinske pripomočke za obvladovanje krize.

Opičje koze naj bi povztročile 47.000 okužb in domnevno več kot 1.000 smrti FOTO: Arlette Bashizi/Reuters

Kongo se že spopada z epidemijo opičjih koz, pri čemer je bilo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zabeleženih več kot 47.000 sumljivih primerov in več kot 1.000 domnevnih smrti. Po navedbah neimenovanega predstavnika WHO, so se strokovnjaki organizacije že pridružili lokalnim zdravstvenim ekipam na terenu in zbirajo vzorce, da bi razjasnili naravo skrivnostne bolezni.

Bolnik okužen z opičjimi kozami. FOTO: Tchandrou Nitanga/AFP

Razmere v provinci Kwango so trenutno kritične, medtem ko zdravstvene oblasti in mednarodne organizacije združujejo moči za omejitev izbruha bolezni.