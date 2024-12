Kako sinteza holesterola vpliva na razvoj raka jeter

Holesterol povezujemo s številnimi boleznimi, vendar je tudi nujen za pravilno delovanje telesa. Prof. dr. Damjana Rozman je s sodelavci razvila novo metodo za preučevanje njegove vloge pri bolezni jeter in pri tem ugotovila pomembne razlike glede na spol ter opredelila možnosti spolu prilagojenega zdravljenja. Posveča se tudi cirkadianemu ritmu in njegovemu vplivu na naše telo.

Za svoje delo je profesorica na Medicinski fakulteti UL in vodja Centra za funkcijsko genomiko in biočipe na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko pri MF UL prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju biokemije, molekularne biologije in funkcijske genomike. »To ni samo moja nagrada, to je nagrada tudi za sodelavce in ustanovo, v kateri delujem,« je dejala. »Enako je v kolesarstvu, en posameznik je izpostavljen, toda za njim je celotna ekipa. Menim, da sem dobila nagrado ob pravem času, včasih je treba biti dovolj zrel, da res znaš ceniti take reči,« je dodala.

Kakšna je vaša metoda za preučevanje holesterola?

To je metoda tekočinske kromatografije, sklopljene za tandemsko masno spektrometrijo. Raziskujemo namreč molekule, ki so si zelo podobne. Holesterol nastaja v več stopnjah, do zdaj smo zaznali več kot 20 stopenj od prve podobne molekule do holesterola. Nekatere od teh molekul imajo celo enako molekulsko maso in vse so nepolarne. Zaradi tega sta njihovo ločevanje in opredeljevanje velik zalogaj. Smo eden redkih laboratorijev na svetu, ki jim je uspelo razviti metodo, s katero lahko določimo skoraj največje število predhodnikov oziroma predhodnih molekul holesterola.

Zakaj je to pomembno? V kliničnih raziskavah se pogosto zasleduje le končni produkt holesterol, na primer razmerje med HDL (lipoproteini visoke gostote, »dobri holesterol«) in LDL (lipoproteini nizke gostote, »slabi holesterol«), ki lahko vodi v kardiovaskularna obolenja. Spoznali pa smo, da imajo tudi predhodniki holesterola zelo pomembne vloge, nekatere odkrivamo šele zdaj.

Ugotoviti želimo, kateri predhodniki holesterola se kopičijo pri določenih boleznih. Še bolj je pomembno, da bi razumeli, kako ti predhodniki delujejo. Veljalo je namreč, da je njihova glavna naloga zgolj preobrazba v končni produkt holesterol, vendar se je izkazalo, da te molekule lahko služijo tudi kot ligandi – kot molekule, ki se vežejo na receptorje in sprožajo različne signalne poti. To je še povsem neraziskano.

Naša metoda je tako res pomembna, saj je nujna pri opazovanju mehanizmov delovanja predhodnikov holesterola, hkrati lahko opazujemo, ob katerih stanjih se kopičijo, in so kot taki lahko tudi bioznačevalci bolezni.

Za katere bolezni?

Holesterol se tvori v vseh celicah, jetra pa so glavni organ, kjer nastaja. Zato smo se osredotočili na vprašanje, kaj se zgodi, če njegovo sintezo v jetrih prekinemo, kateri predhodniki se začnejo kopičiti in kakšne patologije nastanejo. Ugotovili smo, da prekinitev sinteze holesterola vodi v bolezni jeter, povezane s presnovo (poznano tudi pod imenom nealkoholna oziroma s presnovo pogojena zamaščenost jeter, op. a.).

Takšna stanja zamaščenosti jeter lahko vodijo v fibrozo, tkivo postane togo, v končni fazi se lahko razvije rak jeter – hepatocelularni karcinom. Naše pomembno odkritje je, da če sinteza holesterola ni sklopljena, če je v jetrih prekinjena, to lahko privede do spektra s presnovo povezanih boleznih jeter, ki so vse pogostejši predhodniki raka jeter. Najpogostejši vzrok za raka jeter je še vedno virusna infekcija z virusoma hepatitis C in B, vendar se pojavnost zaradi uspešnega cepiva proti hepatitisu B zmanjšuje. Seveda pa so še številni drugi vzroki, tisoč in en možen vzrok je za bolezni jeter.

Poglavitno odkritje naših raziskav prekinitve sinteze holesterola je tudi, da so se hujše oblike bolezni razvile pri starejših ženskah. Naj dodam, da so bile naše prve raziskave opravljene na živalskem modelu.

Zakaj je pri ženskah hujša oblika?

Konkretnega molekularnega vzroka oziroma mehanizma še nismo našli. Vendar pa imamo dober posnetek stanja. Z metodami funkcijske genomike smo pregledali izražanje genov v jetrih. Gre za neke vrste posnetek stanja, ki ga nato lahko primerjamo s posnetki kontrolne skupine, da ugotovimo, kateri geni so vklopljeni ali izklopljeni v bolezenskem stanju. Ključno je bilo, da se je presnova pri ženskih miših utišala, pri moških pa je bil imunski in vnetni odziv povečan.

»Imam veliko srečo, saj imam že vso kariero odlične sodelavce, s katerimi imamo dobre odnose. Zaupamo si. To je izjemno pomembno.« FOTO: Voranc Vogel

Kako daleč so te raziskave pri ljudeh?

Naše izsledke o genih, ki so bili čezmerno izraženi ali podizraženi na mišjem modelu, smo primerjali s podatki v podatkovnih zbirkah o hepatocelularnem karcinomu in predhodnih boleznih. Pokazalo se je, da so tudi pri študijah na ljudeh ugotovili, da je bil gen za sintezo holesterola, ki smo ga izničili pri miših, manj izražen pri ženskah z rakom jeter. Tudi metabolizem sterolov, ki je povezan z rakom, je bil podoben pri našem mišjem modelu in pri študijah na ljudeh.

Iz nabora genov, ki smo ga pridobili v več analizah dostopnih podatkov iz javno dostopnih zbirk, smo postavili novo raziskovalno vprašanje: kateri od genov, ki so čezmerno izraženi v tkivih bolnikov s hepatocelularnim karcinomom ali predhodnih bolezni, vodijo do proteinov, ki se izločajo v kri? Najti moramo namreč potencialne biooznačevalce. Za zdaj imamo opredeljenih približno deset tarčnih genov, ki so se v različnih naših študijah pokazali kot diferenčno izraženi v jetrih in se njihovi proteinski produkti izločajo v kri. Raziskava je še v teku, tako da o izsledkih še ne morem govoriti.

Ugotovili ste razliko med spoloma. Številne raziskave so bile v preteklosti opravljene le na moški populaciji, kar je seveda problem.

Pri nas smo vedno upoštevali dobro prakso, da je treba raziskave delati na obeh spolih. Zdi se, da je na živalskih modelih to samoumevno, vendar številni laboratoriji tega ne upoštevajo. Vzrok pa je, da smo ženske bolj zapletene, tako pri ljudeh kot tudi pri živalih, predvsem v rodni dobi zaradi hormonskega cikla. V našem primeru, ko smo vnesli genske motnje, so bili učinki te motnje večji od učinka hormonskega cikla. Smo pa v pregledu literature ugotovili, da se večina podatkov res nanaša na bolezni jeter pri moških.

Vzporedno z laboratorijskimi eksperimenti smo najprej v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko in nato Fakulteto za računalništvo in informatiko UL sestavili matematični (računalniški) model, ki je popisoval presnovo v jetrih. Model temelji na podatkih iz približno 400 znanstvenih člankov. Preverjali smo ga z našimi eksperimentalnimi podatki o izražanju genov (transkriptom) v jetrih moških in ženskih miši.

V računalniškem modelu smo simulirali izničenje istega gena. Model je zelo dobro popisal razmerja znotraj sinteze holesterola, kakršna smo videli pri moških miših, pri ženskih pa ne. Model smo s podatki o receptorjih za ženske in moške spolne hormone in za rastni hormon prilagodili za oba spola, torej tudi za ženske, in tako izdelali model, imenovan LiverSex. Raziskave so precej odmevale, ker je vse bolj jasno, kako velike so razlike v jetrih med spoloma.

Kot moške ali ženske bolezni se večinoma obravnavajo le bolezni spolnih organov, na primer rak jajčnikov, prostate; so pa jetra drugi spolno najbolj različen organ pri človeku, jetra moških in žensk se zelo razlikujejo.

To je izjemno zanimivo in temu je treba posvetiti več pozornosti. Ameriški FDA je zaradi talidomida, ki je povzročil velike nepravilnosti pri razvoju ploda, če so ga jemale nosečnice, v preteklosti izdal neke vrste moratorij na vključevanje žensk v rodni dobi v klinična preizkušanja zdravil. Moratorija danes seveda ni več, še vedno pa obstaja velika vrzel, številne smernice so bile namreč narejene zgolj na enem spolu.

Koliko se zanašate na tehnologijo, ki jo lahko popularno opišemo kot umetno inteligenco?

Vsi, ki se ukvarjamo z genomskimi raziskavami, imamo opraviti z ogromnimi količinami podatkov, tako da potrebujemo močno IT in računsko podporo, ne le v tehnologijah, ampak tudi pri kolegih matematikih, računalnikarjih … Danes smo naklonjeni poimenovanju umetna inteligenca, vendar podobne pristope uporabljamo že dolgo, poznamo pa jih pod izrazi sistemska biologija, računska biologija, sistemska medicina. Iz določenega nabora podatkov izdelamo matematične modele, neki virtualen organizem, na katerem testiramo hipoteze. Vseskozi smo v ciklu med eksperimentalnim delom in modeliranjem. Drugi del računskih pristopov pa poznamo kot bioinformatiko, kjer iz nabora podatkov skušamo urediti znanje, na primer, da rišemo omrežja ali drevesa, in da najdemo gene, ki se izražajo pri določenih boleznih.

Kako dobro sicer poznate holesterol?

Zelo in hkrati slabo. Še posebej malo znanega je o predhodnikih, ki vodijo v holesterol, v knjigah so samo tri ali štiri puščice do holesterola. Sama tvorba holesterola je še vedno enigma. Ko bomo bolje poznali vse poti njegove sinteze, bomo morda bolje razumeli tudi določene bolezni, ki jim zdaj ne poznamo vzroka, ker preprosto še nismo preiskali vsega.

Druga smer vaših raziskav pa je povezana s cirkadianim ritmom, biološkim ritmom, ki uravnava marsikateri proces v našem telesu, poznamo pa ga predvsem v povezavi s spanjem. Kako je ta ritem povezan s holesterolom?

Sinteza holesterola je zelo povezana s tem ritmom, najvišja koncentracija holesterola je v nočnih urah, med počitkom. Da je naš metabolizem cirkadian in kako, je tudi še slabo raziskano. Jasno je, da ni vseeno, v katerem delu dneva dajemo določene terapije, statini (zdravila za zniževanje ravni holesterola) so zelo dober primer.

Pomemben del naše notranje ure oziroma cirkadianega ritma sta predel možganov (suprakiazmatično jedro, SCN), ki narekuje naš cirkadiani ritem, in žleza češarika, ki izloča hormon melatonin. To SCN-jedro ima neposredne živčne povezave do nadledvične (adrenalne) žleze, ki izloča kortizol. Ta je eden izmed zelo cirkadianih hormonov, vrh doseže zjutraj, ko se zbudimo, melatonin in holesterol pa dosežeta vrh v nočnih urah.

Zelo dobro sodelujemo z ambulanto za motnje spanja na Nevrološki kliniki UKC v Ljubljani. Tako raziskujemo bolnike z obstruktivno apnejo v spanju, ki imajo tudi pridružene presnovne motnje. V krvi iščemo cirkadiane biooznačevalce, ki bi pokazali na povezavo apneje in metaboličnega oziroma lipidnega profila posameznika. Če bi odkrili cirkadiane biooznačevalce obstruktivne apneje, bi bolnike morda lažje vodili skozi terapijo, morda bi lahko ugotovili, kdo je bolj ogrožen.

Druga smer raziskav pa je, kako hipoksija, torej pomanjkanje kisika, vpliva na cirkadiani ritem pri sintezi holesterola. Želeli bi odkriti konkreten mehanizem, kar je velik izziv, saj je naše tarčne sterolne molekule zelo težko razločevati.

Cirkadiani ritem je povezan s spanjem. Veliko ljudi ima najrazličnejše motnje spanja, kar vpliva na kakovost našega življenja, lahko pa vodi tudi v bolezni. So motnje spanja povezane tudi na primer z boleznimi jeter, ki jih sicer preučujete?

Naši organizmi so zelo plastični, če ne bi bili, človeštvo ne bi preživelo. Kratkotrajno motnje spanja nimajo večjega vpliva, če se vlečejo več let, celo več desetletij, pa so že dokazane povezave med presnovnimi boleznimi, kamor spadajo tudi bolezni jeter in hiperholesterolemija, in korelacije s hormonsko odvisnimi raki. Problem teh študij je, da je treba populacijo opazovati veliko let, zato so študije omejene. Večina raziskav je bila opravljena na populaciji bolnišničnega osebja, ki ima izmensko delo, na Japonskem so bile narejene zelo dobre študije na izmenskih delavcih v industriji. Tam so opazili izrazito, kar 40-odstotno povečanje metaboličnega sindroma v primerjavi s populacijo, ki ni delala izmensko.

»Poglavitno odkritje naših raziskav prekinitve sinteze holesterola je tudi, da so se hujše oblike bolezni razvile pri starejših ženskah,« pravi sogovornica. FOTO: Voranc Vogel

Sodobni svet ima svoja pravila, kdaj moramo biti budni, kar pa seveda ne ustreza vsem. Še posebej velika težava so mladostniki, ki se jim cirkadiani ritem zamakne.

Res je, nekateri so izraziti jutranji kronotipi, drugi večerni, večina je nekje vmes. Ekstremni kronotipi so dobri kandidati za genetske raziskave, a še nismo tako daleč, da bi v genomu lahko razbrali kronotipe. Najstniška generacija se zaradi hormonskega ravnovesja premakne bolj proti večernemu kronotipu, zato nekatere zahodne države razmišljajo oziroma uvajajo kasnejši začetek pouka. Tudi na medicinski fakulteti smo prisluhnili študentom, da izpiti večinoma niso več ob najzgodnejših urah.

Sodelujete tudi pri projektu Slovenski genom, da bi opredelili nacionalne genome, s čimer bi izboljšali zdravljenje genskih bolezni, ki ga je raziskovalna skupina predstavila marca 2022. Kako teče projekt?

Referenčni genom pomeni genom zdrave populacije, to je populacije, ki do 35. leta ni razvila nobene bolezni, za katero je dokazan vzrok genetska napaka. Na podlagi referenčnega genoma bomo lažje diagnosticirali redke bolezni. Vključeni smo tudi v podoben evropski projekt, kjer je cilj evropski referenčni genom, v ta projekt moramo sodelujoči v Sloveniji oddati 500 genomov.

Po javni predstavitvi projekta, v katerem sodelujemo UKC Ljubljana in Medicinska fakulteta UL pa tudi Univerza v Mariboru, se je zelo veliko ljudi odzvalo, da je darovalo kri. Zataknilo pa se je, kot je to pogosto, pri financiranju, da bi lahko sekvencirali genome.

Za zdaj so na ljubljanski pediatrični kliniki sekvencirali že nekaj sto genomov, sprva s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije, s katero določamo zaporedje kratkih fragmentov naše dednine. Tudi moj genom je med njimi. V izvidu je približno 80 različic DNK, ki so vzročne za genetske bolezni. Smo se pa medtem z evropskimi partnerji dogovorili, da bomo referenčni genom sekvencirali z nanoporami, ki omogočajo sekvenciranje dolgih fragmentov genoma, kar je lažje »zlepiti« v celoten genom.

Ste vodja centra, profesorica, raziskovalka, veliko reči je treba usklajevati, se odrekati, verjetno vas žene ljubezen do raziskovanja?

Res je, brez raziskovanja ne bi mogla. Od januarja bom imela manj predavanj in s tem več časa za raziskovalno, kreativno delo. Čudovito je, ko se odkrivajo nova obzorja. Ko si enkrat na takšni karierni stopnji, kot sem jaz, je obveznosti res veliko, za fakulteto in univerzo, za različne komisije, na državni in evropski ravni. Tako je le težko najti dovolj časa za branje literature in pisanje člankov. Idej imam še veliko, predajam jih tudi sodelavcem.

Imam veliko srečo, saj imam že vso kariero odlične sodelavce, s katerimi imamo dobre odnose. Zaupamo si. To je izjemno pomembno. Da mladi zaupajo meni kot mentorici in jaz njim, da lahko razvijajo lastne ideje. S tem mlajšim omogočam razvoj, napredovanje, pa če ostanejo v akademskem svetu ali se napotijo na kakšno drugo pot. Predajanje znanja mi je v posebno zadovoljstvo.