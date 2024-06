Slovaška: Z julijem bo javno radiotelevizijo RTVS nadomestila nova hiša STVR

Slovaški parlament je v četrtek po večmesečnih protestih odobril vladni načrt za razpustitev in preoblikovanje javne radiotelevizije RTVS. To naj bi s 1. julijem nadomestila nova televizijska hiša STVR, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za sporni zakon je glasovalo vseh 78 poslancev treh vladajočih socialdemokratskih in nacionalističnih strank. Opozicijski poslanci so protestno zapustili dvorano in bojkotirali glasovanje.

Zakon med drugim predvideva preimenovanje RTVS v Slovaško televizijo in radio (STVR). Omogoča tudi predčasno odstavitev generalnega direktorja, ki ga bo po novem volil devetčlanski svet.

Zakon mora podpisati še slovaški predsednik Peter Pellegrini, veljati pa naj bi začel 1. julija.

Ogrožanje neodvisnosti medijev

Do zakona so kritični opozicija, novinarji in medijske organizacije, saj menijo, da ta ogroža neodvisnost medijev in da želi vlada RTVS zamenjati s sebi naklonjenim propagandnim medijem. Proti zakonu se je izrekla tudi nekdanja predsednica države Zuzana Čaputova. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) pa ga je označila za grožnjo neodvisnosti medijev.

Opozicija je že napovedala, da bo ustavno sodišče zaprosila za oceno ustavnosti zakona.

Ministrica za kulturo Martina Šimkovičova je sicer v četrtek v parlamentarni razpravi pred glasovanjem poudarila, da želi vlada s predlogom zakona okrepiti javnopravni značaj državne televizije ter zagotoviti spoštovanje pluralizma in načela demokracije.

Potem ko se je v začetku leta na pozive opozicije k protestom proti načrtovanemu preoblikovanju RTVS večkrat odzvalo več deset tisoč ljudi, je gibanje po porazu opozicije na predsedniških volitvah aprila in poskusu atentata na predsednika vlade Roberta Fica 15. maja izgubilo zagon. V torek je v Bratislavi proti vladi in njenim medijskim načrtom protestiralo nekaj sto ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.