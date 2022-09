Slovenija hoče prispevati k svetovnemu miru

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Borut Pahor in zunanja ministrica Tanja Fajon sta ob robu generalne skupščine OZN izvedla številna srečanja in pogovore, pozno popoldne po newyorškem času pa bosta diplomatski skupnosti držav OZN še dodatno predstavila kandidaturo Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta. Med vojno v Ukrajini ter drugimi grožnjami evropskemu in svetovnemu redu bi naša država rada prispevala k vrnitvi k miru in drugim načelom naše zunanje politike.