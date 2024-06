Slovenija in Maroko z dogovorom o odprtju veleposlaništev

Slovenija in Maroko bosta prihodnje leto odprla veleposlaništvi v Rabatu in Ljubljani, sta danes v maroški prestolnici sklenila zunanja ministrica Tanja Fajon in njen kolega Naser Burita. Ministra sta se zavzela za okrepljeno sodelovanje na gospodarskem področju in v boju proti neregularnim migracijam ter trgovini z ljudmi.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve se na uradnem obisku v Rabatu mudi v okviru praznovanja 32. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama.

»Z ministrom Burito sva se zavzela za nov zagon gospodarskemu sodelovanju na področjih skupnega interesa, zlasti tistih, ki vključujejo panoge z visoko dodano vrednostjo,« je dejala Fajon.

Ministra sta se strinjala, da je treba organizirati gospodarske forume za spodbujanje izmenjav med gospodarskimi subjekti v Sloveniji in Maroku, zlasti na področjih energetike, okolja, logistike, kmetijstva, avtomobilske industrije in zelenih tehnologij, je na omrežju X zapisalo zunanje ministrstvo.

Ministra sta se zavezala krepitvi sodelovanje tudi v boju proti neregularnim migracijam, tihotapljenju ljudi in trgovini z ljudmi. Fajon je maroškega kolega opozorila na povečano število nereguliranih prihodov maroških državljanov v Slovenijo in težave, povezane s tem.

»Vesela sem, da sva se dogovorila za vzpostavitev posebne delovne skupine, ki bo zelo operativno in zelo konkretno delovala v boju proti neurejenim migracijam,« je povedala za STA. Pojasnila je še, da bodo s tem povezane izzive preučili skupaj z ekipo z maroškega veleposlaništva na Dunaju in skušali ugotoviti, kako bi jih operativno in redno reševali. Delovna skupina naj bi se sešla do konca leta, že v kratkem pa naj bi imeli v Sloveniji sestanke na delovni ravni, je dejala.

Ob koncu pogovorov sta ministra podpisala skupno izjavo o krepitvi sodelovanja na različnih področjih.

Slovenija bo z veleposlaništvom v Rabatu okrepila diplomatsko prisotnost v Afriki, kjer je do nedavnega imela zgolj veleposlaništvo v Egiptu. Lani je nato v okviru prizadevanj za izvolitev v Varnostni svet ZN odprla veleposlaništvo v Etiopiji, pred manj kot enim mesecem pa še v Alžiriji. Ministrica je za STA ocenila, da je Evropa v Afriki v zadnjem času nekoliko izgubila ugled ter da je zato treba okrepiti prisotnost in voditi dialog.

Glede regionalnih vprašanj sta ministra pozornost namenila vlogi Maroka v Sahelu in pri vprašanju Zahodne Sahare, pri čemer je Fajon ponovila podporo Slovenije procesu v okviru ZN za pravično, trajno in za vse strani sprejemljivo politično rešitev. Ministra sta ponovila podporo delu posebnega odposlanca generalnega sekretarja ZN ter pozvala k spoštovanju resolucij in ustanovne listine ZN.

Govorila o sta tudi o ruski invaziji v Ukrajini in prizadevanjih za dolgotrajno in pravično končanje vojne, pri čemer sta podprla ozemeljsko suverenost in celovitost Ukrajine, je povedala ministrica.

Maroški minister je po besedah vodje slovenske diplomacije tudi sprejel povabilo na Blejski strateški forum in namerava v začetku septembra priti na povratni obisk v Slovenijo.

Fajon se je v nadaljevanju obiska v Maroku srečala s predstavniki Karitas Rabat, ki v Maroku v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije izvaja projekte za opolnomočenje žensk. Sestala se je tudi s predsednikom predstavniškega doma maroškega parlamenta Rašidom Talbijem El Alamijem.